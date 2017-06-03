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Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в центре Лондона
04.06.2017 19:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн — Sputnik. Президент Александр Лукашенко отметил, что известие о теракте было воспринято Беларусью с глубокой болью и скорбью, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Associated Press
Лукашенко в связи с терактом в центре Лондона от имени белорусского народа и себя лично направил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также слова поддержки Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй и всему народу этой страны.
"В последнее время Великобритания пережила ряд атак со стороны экстремистов. Убежден, что нет и не будет оправдания действиям, в результате которых гибнут мирные граждане", — подчеркнул Александр Лукашенко.
Вечером в субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое вооруженных террористов вышли из машины и напали с ножами на прохожих. Нападавшие были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 — ранены. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По данным СМИ, среди жертв нападения есть один гражданин Канады. Среди пострадавших — гражданин Испании.
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В результате теракта, произошедшего в Лондоне, погибли семь человек, 48 – ранены.
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