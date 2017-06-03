Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в центре Лондона

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Президент Александр Лукашенко отметил, что известие о теракте было воспринято Беларусью с глубокой болью и скорбью, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко в связи с терактом в центре Лондона от имени белорусского народа и себя лично направил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, а также слова поддержки Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй и всему народу этой страны.

"В последнее время Великобритания пережила ряд атак со стороны экстремистов. Убежден, что нет и не будет оправдания действиям, в результате которых гибнут мирные граждане", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Вечером в субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое вооруженных террористов вышли из машины и напали с ножами на прохожих. Нападавшие были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 — ранены. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, среди жертв нападения есть один гражданин Канады. Среди пострадавших — гражданин Испании.