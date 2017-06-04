Премьер Молдовы: мы с благодарностью относимся к Беларуси

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Политический диалог между Беларусью и Молдовой находится на отличном уровне, заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип в эфире телеканала ОНТ.

Накануне визита молдавской делегации в Беларусь Филип отметил, что если есть добрые отношения между странами и политическая воля — будет и результат. А чтобы страна развивалась, в ней должен быть политический мир.



© Sputnik Мирослав Ротарь Лукашенко пообещал перенести в Молдову любое белорусское производство

В 2014 году Кишинев ратифицировал Соглашение об ассоциации с ЕС. Тогда Россия закрыла свой рынок для молдавских товаров. То, что Беларусь осталась для Молдовы открытой, высоко оценили. Как и визит Александра Лукашенко в сложном для страны 2014-м.

"Я хочу подчеркнуть, что мы с благодарностью относимся к тому, как поступила Беларусь, как она ценит своих внешних партнеров. Это в нашей стране прекрасно понимают", — сказал премьер Молдовы в эфире ОНТ.

Также он отметил, что рассматривается вопрос расширения гаммы белорусской техники, которая собирается в Молдове. Кроме того, троллейбусы "Белкоммунмаша" продолжат ездить по улицам страны.

"Мы в Кишиневе умеем считать деньги, сопоставлять цену и качество. Поэтому этот проект для нас очень выгоден. Есть качество и доступность в цене", — отметил Филип.

Комментируя отношения Молдовы с Россией, он сообщил, что страна стремится к хорошим отношениям с РФ, как и со всеми странами. Между тем премьер-министр напомнил, что Молдова — парламентская страна, курс которой направлен на евроинтеграцию.