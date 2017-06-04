Пять стран разорвали отношения с Катаром

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Пять арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром — они уверены, что эмират поддерживает террористов в регионе.

Ночью с воскресенья на понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой. Повод для таких жестких мер стали подозрения в поддержке Катаром терроризма в регионе.

Кроме разрыва дипломатических отношений, страны также закрывают границы с Катаром и даже прекращают авиасообщение — некоторые авиакомпании уже объявили о закрытии рейсов в Катар и столицу государств Доху.

Дошел дипломатический скандал даже до спорта. Титулованный саудовский футбольный клуб "Аль-Ахли" заявил о прекращении договора о спонсорской поддержке со стороны национальной авиакомпании Катара Qatar Airways.

В то же время, руководство Ирана уверено: похожие действия могут только навредить ситуации в регионе и дестабилизировать обстановку.

Сам Катар уже назвал разрыв дипломатических отношений неоправданным и отверг все обвинения о вмешательстве в дела других государств.

"Мы сожалеем о решении о разрыве отношений… Эти меры ничем не оправданы, они построены на утверждениях, которые не имеют под собой основания", — говорится в заявлении МИД королевства.

С небольшими проблемами столкнулся Катар и в Беларуси — однако не на государственном, а на народном уровне. Самая обсуждаемая тема в байнете: забор из колючей проволоки, которым оградили участки лесов в Логойском районе Беларуси, предоставленные Катару четыре года назад в аренду на 99 лет. Многие местные жители недовольны подобным "хозяйским" отношением к белорусским лесам и болотам, тем более что за забором оказалась прямая дорога к кладбищу и озеру.