Учения «Славянское братство» пройдут за счет Беларуси

Маневры "Славянское братство - 2017" с участием подразделений Сил специальных операций Беларуси, ВДВ России и специальных войск Сербии пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский.

Все расходы на проведение совместных антитеррористических учений "Славянское братство - 2017" берет на себя Минск, сообщил журналистам замруководителя маневров с российской стороны полковник Алексей Сгибнев. Руководителем учений является командующий Силами спецопераций ВС Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко, передает ТАСС .

"Согласно давно принятым нормам и правилам международного военного сотрудничества, все расходы на проведение данного совместного учения берет на себя та сторона, на территории которой оно проводится. В данном случае - это Республика Беларусь", - сказал Алексей Сгибнев.

По его словам, Беларусь предоставит участникам маневров бесплатное проживание в полевом лагере, питание, банно-прачечное, медицинское и иные виды обеспечения, культурную программу, а сербские военные также будут использовать белорусскую боевую технику, вооружение и боеприпасы.

Также в Минобороны РФ сообщили, что усиленное подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыло на учения из Пскова в Брест. На железнодорожную станцию Брест доставлены более 300 десантников со штатным стрелковым оружием, 24 единицы бронетехники и свыше 10 единиц автомобильной техники.

После разгрузки эшелона российские десантники на боевых машинах совершили марш в полевой лагерь, созданный на период учений, в районе Брестской области.

Напомним, что в октябре на белорусской территории пройдет совместное тактико-специальное учение спецназа ВДВ России и сил спецопераций Беларуси. Учение планируется провести на полигонах в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах.