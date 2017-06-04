ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учения «Славянское братство» пройдут за счет Беларуси

05.06.2017 12:22 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Маневры "Славянское братство - 2017" с участием подразделений Сил специальных операций Беларуси, ВДВ России и специальных войск Сербии пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский.

Все расходы на проведение совместных антитеррористических учений "Славянское братство - 2017" берет на себя Минск, сообщил  журналистам замруководителя маневров с российской стороны полковник Алексей Сгибнев. Руководителем учений является командующий Силами спецопераций ВС Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко, передает ТАСС.

"Согласно давно принятым нормам и правилам международного военного сотрудничества, все расходы на проведение данного совместного учения берет на себя та сторона, на территории которой оно проводится. В данном случае - это Республика Беларусь", - сказал Алексей Сгибнев.

По его словам, Беларусь предоставит участникам маневров бесплатное проживание в полевом лагере, питание, банно-прачечное, медицинское и иные виды обеспечения, культурную программу, а сербские военные также будут использовать белорусскую боевую технику, вооружение и боеприпасы.

Также в Минобороны РФ сообщили, что усиленное подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыло на учения из Пскова в Брест. На железнодорожную станцию Брест доставлены более 300 десантников со штатным стрелковым оружием, 24 единицы бронетехники и свыше 10 единиц автомобильной техники.

После разгрузки эшелона российские десантники на боевых машинах совершили марш в полевой лагерь, созданный на период учений, в районе Брестской области.

Напомним, что в октябре на белорусской территории пройдет совместное тактико-специальное учение спецназа ВДВ России и сил спецопераций Беларуси. Учение планируется провести на полигонах в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах.

А с 14 по 20 сентября на территории Беларуси пройдут совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017", которые уже успели раскритиковать белорусские соседи, входящие в блок НАТО.  

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маневры "Славянское братство - 2017" с участием подразделений Сил специальных операций Беларуси, ВДВ России и специальных войск Сербии пройдут с 6 по 14 июня на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Пять стран разорвали отношения с Катаром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика