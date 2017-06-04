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Учения «Славянское братство» пройдут за счет Беларуси
05.06.2017 12:22 — Новости Политики | БДГ
Маневры "Славянское братство - 2017" с участием подразделений Сил специальных операций Беларуси, ВДВ России и специальных войск Сербии пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский.
Все расходы на проведение совместных антитеррористических учений "Славянское братство - 2017" берет на себя Минск, сообщил журналистам замруководителя маневров с российской стороны полковник Алексей Сгибнев. Руководителем учений является командующий Силами спецопераций ВС Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко, передает
"Согласно давно принятым нормам и правилам международного военного сотрудничества, все расходы на проведение данного совместного учения берет на себя та сторона, на территории которой оно проводится. В данном случае - это Республика Беларусь", - сказал Алексей Сгибнев.
По его словам, Беларусь предоставит участникам маневров бесплатное проживание в полевом лагере, питание, банно-прачечное, медицинское и иные виды обеспечения, культурную программу, а сербские военные также будут использовать белорусскую боевую технику, вооружение и боеприпасы.
Также в
После разгрузки эшелона российские десантники на боевых машинах совершили марш в полевой лагерь, созданный на период учений, в районе Брестской области.
Напомним, что в октябре на белорусской территории пройдет совместное тактико-специальное учение спецназа ВДВ России и сил спецопераций Беларуси. Учение
А с 14 по 20 сентября на территории Беларуси
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Маневры "Славянское братство - 2017" с участием подразделений Сил специальных операций Беларуси, ВДВ России и специальных войск Сербии пройдут с 6 по 14 июня на...
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