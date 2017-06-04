Лавров назвал Минск оптимальным местом для переговорного процесса

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Главы МИД Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили вопросы взаимного признания виз, единого миграционного пространства, кризис на Украине, экономическое взаимодействие и совместные подходы к взаимоотношениям с НАТО.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Макей об угрозах, дипломатических паузах и трезвой оценке отношений

Министр иностранных дела Беларуси Владимир Макей находится в российской столице с двухдневным визитом, приуроченным к 25-летию установления дипломатических отношений России и Беларуси.

"Заседание проходит своевременно: мы живем в самое неспокойное время с 1945 года. Во многих отношениях мир находится на распутье", — констатировал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь Сергей Лавров высоко оценил усилия Минска в организации переговоров в рамках Контактной группы по урегулированию кризиса на Украине.

"Убежден, что если в международном сообществе возникнет необходимость наладить переговоры по любой другой животрепещущей теме, белорусская столица будет для многих оптимальным местом для переговорного процесса", — сказал Лавров.

Экономика и безопасность

Приветствуя членов белорусской делегации, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что сотрудничество двух стран с момента установления дипломатических отношений 25 лет назад с каждым годом только углублялось.

"Свой вклад в углубление сотрудничества вносят и дипломаты. На сегодняшнем заседании мы рассмотрим выполнение двухгодичной программы на 2016-2017 годы и проекта аналогичного документа на следующие два года", — уточнил глава российского МИДа.

Кроме того, Россия и Беларусь активно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, который много добился в деле формирования общего рынка. Экономическая тематика также будет обсуждаться в ходе переговоров. Предстоит рассмотреть координацию подходов выстраивания отношений с Североатлантическим альянсом.

"Мы вынуждены констатировать, что предпринимаются попытки сдвинуть существующий баланс сил в Европе", — заявил Лавров, подчеркнув беспрецедентное наращивание сил на европейском континенте и военно-тренировочную активность НАТО.

Макей в свою очередь также отметил необходимость обсудить вопросы народной безопасности.

"Развертывание элементов ПРО и усиление восточного фронта НАТО становится провоцирующим нарушением баланса сил", — считает он.

"К великому сожалению после распада СССР так и не произошло реального сближения между Востоком и Западом. Не научились воспринимать друг друга в качестве полноправных партнеров, а не потенциальных противников. ", — сказал Макей.

Единая визовая и миграционная политика

Глава российского МИД констатировал существенное продвижение в деле единой визовой политики.

"Мы существенно продвинулись вперёд, уже согласован и выносится на утверждение совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку. В этом плане отражены основные элементы, которые позволяют двигаться и к формированию единого визового пространства", — заявил Лавров

Стороны также завершают согласование межправсоглашения, которое будет посвящено взаимному признанию виз и согласованности действий по другим вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств-участников договора о создании Союзного государств

"Уже согласован и выносится на утверждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку", — сообщил Лавров.

Четверть века вместе

Перед совместным заседанием коллегии МИД России и Беларуси главы МИД приняли участие в открытии фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Юбилейная дата отмечается 25 июня 2017 года.

"Нас связывают не только короткие 25 лет, нас связывает много веков дружбы, братских отношений. За последние годы мы достигли значительные успехи практически во всех отраслях, включая и экономической и политической, и военно-технической и гуманитарной. Мы не растеряли капитал, достигнутый в советское время", — отметил Макей.

Росийско-белорусское межмидовское взаимодействие базируется на принимаемых раз в два года программах согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства. Регулярно проводятся консультации между подразделениями министерств иностранных дел двух стран по широкому спектру вопросов, представляющих взаимные интересы.