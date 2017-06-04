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Макей заявил о предвзятом отношении ЕС к ЕАЭС

05.06.2017 13:19 — Новости Политики | БДГ  
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Евразийский экономический союз сталкивается с коллективными нападками, вынужден «преодолевать предвзятое отношение Евросоюза к идее интеграции интеграций».

Об этом заявил 5 июня в Москве на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, передает БелТА.

По его словам, ЕАЭС признан рядом интеграционных объединений, интерес к сотрудничеству с ним проявили более 40 государств. «Однако не везде и не всеми наше интеграционное объединение воспринимается позитивно», - отметил он.

В связи с этим глава МИД предложил «серьезно подойти к информационной поддержке международного авторитета ЕАЭС».

Белорусский министр также отметил, что после распада СССР не произошло реального сближения Востока и Запада, а количество международных проблем не только не уменьшилось, а напротив, возросло.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что за 25 лет дипотношений сотрудничество Беларуси и России неизменно расширялось и углублялось.

Напомним, что несмотря на то, что 11 апреля белорусская сторона, медлившая с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭС, все же приняла документ, проблем в организации остается еще много.

Так, Белорусский Госстандарт угрожает Федеральной таможенной службе России (ФТС) ответными мерами за то, что та нарушает договоренности, не принимая сертификаты об оценке соответствия продукции требованиям единых техрегламентов Таможенного союза, выданные в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.

А президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу. По его словам, Евразийский межправсовет и ЕЭК должны уделять больше внимания устранению изъятий, барьеров и ограничений внутри ЕАЭС. Также он заявил о нереализованности белорусской инициативы о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств. По его словам, из-за этого, «как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе».

 
 
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Евразийский экономический союз сталкивается с коллективными нападками, вынужден «преодолевать предвзятое отношение Евросоюза к идее интеграции интеграций».

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