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Макей заявил о предвзятом отношении ЕС к ЕАЭС
05.06.2017 13:19 — Новости Политики | БДГ
Евразийский экономический союз сталкивается с коллективными нападками, вынужден «преодолевать предвзятое отношение Евросоюза к идее интеграции интеграций».
Об этом заявил 5 июня в Москве на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, передает
По его словам, ЕАЭС признан рядом интеграционных объединений, интерес к сотрудничеству с ним проявили более 40 государств. «Однако не везде и не всеми наше интеграционное объединение воспринимается позитивно», - отметил он.
В связи с этим глава МИД предложил «серьезно подойти к информационной поддержке международного авторитета ЕАЭС».
Белорусский министр также отметил, что после распада СССР не произошло реального сближения Востока и Запада, а количество международных проблем не только не уменьшилось, а напротив, возросло.
В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что за 25 лет дипотношений сотрудничество Беларуси и России неизменно расширялось и углублялось.
Напомним, что несмотря на то, что 11 апреля белорусская сторона,
Так, Белорусский Госстандарт
А президент Беларуси Александр Лукашенко
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Евразийский экономический союз сталкивается с коллективными нападками, вынужден «преодолевать предвзятое отношение Евросоюза к идее интеграции интеграций».
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