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Беларусь и Россия могут признать визы друг друга
05.06.2017 14:02 — Новости Политики | БДГ
Беларусь и Россия существенно продвинулись в деле единой визовой политики, завершается согласование документа о взаимном признании виз.
Как заявил 5 июня глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, уже согласован и выносится на утверждение совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку, передает
По его словам, в плане отражены основные элементы, которые позволяют двигаться и к формированию единого визового пространства двух стран.
Стороны также завершают согласование межправительственного соглашения о взаимном признании виз и согласованности действий по другим вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Беларуси и России.
Напомним, что ассиметричную реакцию российской стороны вызвал подписанный в январе Александр Лукашенко
По данным ВЦИОМ, россияне поддержали действия своих властей, негативно оценив введение Беларусью
Кроме того, с 15 мая все рейсы между РФ и Беларусью
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Беларусь и Россия существенно продвинулись в деле единой визовой политики, завершается согласование документа о взаимном признании виз.
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