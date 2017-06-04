Беларусь и Россия могут признать визы друг друга

Беларусь и Россия существенно продвинулись в деле единой визовой политики, завершается согласование документа о взаимном признании виз.

Как заявил 5 июня глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, уже согласован и выносится на утверждение совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку, передает РИА «Новости» .

По его словам, в плане отражены основные элементы, которые позволяют двигаться и к формированию единого визового пространства двух стран.

Стороны также завершают согласование межправительственного соглашения о взаимном признании виз и согласованности действий по другим вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Беларуси и России.

Напомним, что ассиметричную реакцию российской стороны вызвал подписанный в январе Александр Лукашенко указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске. 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью.

По данным ВЦИОМ, россияне поддержали действия своих властей, негативно оценив введение Беларусью безвизового режима для иностранцев. Тем не менее, с 12 февраля белорусский безвизовый режим вступил в действие .