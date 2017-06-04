ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Россия могут признать визы друг друга

05.06.2017 14:02 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь и Россия существенно продвинулись в деле единой визовой политики, завершается согласование документа о взаимном признании виз.

Как заявил 5 июня глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, уже согласован и выносится на утверждение совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку, передает РИА «Новости».

По его словам, в плане отражены основные элементы, которые позволяют двигаться и к формированию единого визового пространства двух стран.

Стороны также завершают согласование межправительственного соглашения о взаимном признании виз и согласованности действий по другим вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Беларуси и России.

Напомним, что ассиметричную реакцию российской стороны вызвал подписанный в январе Александр Лукашенко указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске. 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью.

По данным ВЦИОМ, россияне поддержали действия своих властей, негативно оценив введение Беларусью безвизового режима для иностранцев. Тем не менее, с 12 февраля белорусский безвизовый режим вступил в действие.

Кроме того, с 15 мая все рейсы между РФ и Беларусью были переведены в международные сектора: пассажиры, которые не являются гражданами одной из стран, проходят пограничный контроль. Его не проходят граждане Беларуси и РФ — они могут пересекать границу по паспортам, как и ранее. В Пограничной службе России пояснили, что проверка документов в том числе связана с указом об отмене белорусских виз для граждан 80 стран.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия существенно продвинулись в деле единой визовой политики, завершается согласование документа о взаимном признании виз.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лавров назвал Минск оптимальным местом для переговорного процесса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика