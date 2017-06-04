Все меньше россиян считают Беларусь дружественной страной

Российская организация «Левада-центр» опубликовала данные очередного опроса, касающегося поиска россиянами стран-врагов и стран-друзей. Оказалось, что граждане РФ вполне предсказуемы и стабильны в своем выборе.

Как сообщается на сайте «Левады», опрос проводился с 19 по 22 мая среди 1 600 человек в 137 населенных пунктах РФ. Респондентам задавались вопросы, касающиеся внешней политики России.

Так, согласно данным опроса, 33% опрошенных полагают, что сейчас Россия находится в международной изоляции. Таким же был показатель в ноябре 2014 года. Определенно согласны с этим утверждением 13% респондентов. При этом, подобный расклад волнует лишь 14% опрошенных, скорее волнует - 30% респондентов, не волнует - 38%.

Россияне по-прежнему полагают, что между РФ и западным миром царит недопонимание: 15% опрошенных полагают, что отношения с США ухудшились, еще 18% также оценивают и отношения с ЕС.

Предложили россиянам также назвать наиболее дружественные страны для РФ. На первом месте вновь оказалась Беларусь - таковой ее считают 46% опрошенных. Примечательно, что с последнего опроса, проведенного в 2016 году, число россиян, считающих Беларусь союзником номер один, уменьшилось на 4%. Наиболее низкий показатель пришелся на 2012 год (в тот год Беларусь активно «разрабатывала» растворительно-разбавительную схему) - 34%.

На втором месте в рейтинге друзей России оказался Китай (39%), на третьем - Казахстан (34%), далее с большим отрывом следует Сирия (15%), Индия, Армения, Куба, Узбекистан, на 24 месте по дружественности даже оказалась Северная Корея, на последнем месте - Венгрия.

Далее респонденты выбирали наиболее враждебно настроенные против РФ страны. Здесь все оказалась также весьма предсказуемо: первое место у США (69% опрошенных), второе у Украины (50%), третье за Германией (24%). При этом процент людей, оценивающих Америку, как врага, с прошлого года немного упал (в 2016 году таковых было 72%), тогда как Украину «врагом» назвало на 2 % больше россиян, чем годом ранее (было 48%). В этом списке ожидаемо оказалось много европейских стран, здесь также расположилась Грузия, Турция, Великобритания и многие другие.

Напомним, что согласно апрельскому опросу ВЦИОМ, россияне не особо доверяют белорусскому президенту Александру Лукашенко. Тогда большинство россиян (73%) высказались в пользу того, что Лукашенко скорее хитрит и поддерживает Россию лишь тогда, когда ему это выгодно, а на самом деле ведет независимую политику.