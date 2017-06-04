Визит Макея в Москву: интеграция с РФ, отпор НАТО и визовые вопросы

МИНСК, 5 июн – Sputnik, Мария Шелудякова. Завершился двухдневный визит главы белорусского МИД Владимира Макея в Москву, где прошли его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



© Sputnik Сергей Пятаков Лавров высоко оценил отношения РФ с Минском в сфере экономики

Глава белорусского МИД поблагодарил Лаврова за радушный прием и организацию заседания коллегии МИД РФ и Беларуси на самом высоком уровне. За короткое время коллеги успели обсудить все наиболее важные вопросы как двусторонней, так и международной повестки. По итогам традиционного ежегодного заседания стороны подписали совместное заявление, в котором зафиксировали приоритеты совместной работы на международной арене.

Насыщенный диалог

Как признался по итогам заседания Макей, переговоры прошли в теплой и дружественной атмосфере. Заседание проходило в преддверии важной даты, 25-летия дипломатических отношений России и Беларуси. Перед переговорами министры открыли фотовыставку, посвященную этому памятному событию.

На итоговой пресс-конференции министры неоднократно отмечали, что Россия и Беларусь за последние годы серьезно продвинулись в интеграционном сближении. В частности, стороны предприняли конкретные шаги в деле обеспечения безопасности, как в рамках Союзного государства, так и по линии ЕАЭС и ОДКБ.

"За 25 лет между странами сформировались подлинно союзнические отношения. Особого внимания заслуживает система связей между нашими странами на региональном уровне. Безусловно, проблемные вопросы периодически возникают, но нет противоречий, которые нельзя было бы разрешить без разумных компромиссов. Это подтверждают и последние контакты на высшем уровне", – подчеркнул белорусский министр.

Все вопросы, возникающие в российско-белорусских отношениях, разрешимы, уверен он. Наличие четкой политической воли создает хорошую основу для дальнейшего взаимодействия МИД России и Беларуси.

"Главное, что у сотрудников дипломатических ведомств есть четкое понимание, что не надо загонять эти проблемы вглубь. Надо находить пути решения этих проблем", – сказал Макей.

Белорусский дипломат отметил, что Минск не собирается разрывать отношения с Москвой. Однако, по его словам, Беларусь осознает, что ей нужно иметь "страховочные подушки" в виде иностранных рынков для того, чтобы избежать потрясений в случае каких-либо мировых финансово-экономических трудностей.

Совместный отпор НАТО

Российский министр отметил, что успех внешнеполитического взаимодействия между Россией и Беларусью заключается в одинаковых взглядах на международные проблемы. Стороны выразили серьезную озабоченность в связи с усилением военной деятельности НАТО и договорились обмениваться информацией о контактах с Североатлантическим альянсом.



© Sputnik Сергей Пятаков Лавров назвал Минск оптимальным местом для переговорного процесса

"Договорились и далее координировать подходы по выстраиванию отношений с НАТО, обмениваться информацией о контактах с альянсом, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, где в нынешнем году председательствует Республика Беларусь", – заявил Лавров.

Совпадают взгляды и на пути решения международных проблем. Так, руководители ведомств подтвердили, что конфликт на Украине можно решить исключительно на основе политико-дипломатических усилий на основе полного выполнения минских договоренностей.

"Говорили, естественно, о ситуации на Украине. Это наш общий сосед, и мы заинтересованы в том, чтобы внутриукраинский кризис был преодолен как можно скорее", – отметил российский министр на пресс-конференции.

"Россия и Беларусь отстаивают на международной арене правду, справедливость, равноправие государств, право государств самим выбирать свою судьбу. Мы никого не заставляем делать какой-то исторический выбор, чем, к сожалению, занимаются наши коллеги из Европейского союза и Североатлантического альянса", – констатировал Лавров.

Кроме того, добавил он, стороны договорились решительно пресекать "нечистоплотные попытки исказить нашу общую историю". Дипломаты двух стран наметили ряд дополнительных практических шагов для того, чтобы поднять эту тему в международных организациях.

Визовая политика

Развитие двусторонних отношений в ходе заседания коллегии МИД двух стран оказалось в центре обсуждений. Говорили и об экономических успехах, и о проблемах. В частности, российский министр сообщил, что Россия и Беларусь существенно продвинулись в деле единой визовой политики и подготовили план по формированию единого миграционного пространства.

"Мы существенно продвинулись вперед, уже согласован и выносится на утверждение совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку. В этом плане отражены основные элементы, которые позволяют двигаться и к формированию единого визового пространства", – заявил Лавров по итогам встречи.