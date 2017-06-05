Черногория стала новым членом НАТО

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович на церемонии в Государственном департаменте США передал заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону документ о присоединении его страны к НАТО.



© REUTERS Stevo Vasiljevic Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО

С этого момента Черногория стала официально членом Североатлантического альянса.

Согласно Североатлантическому договору присоединение к альянсу происходит с передачей на хранение правительству США соответствующего документа.

Уже 7 июня флаги Черногории будут подняты в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе, Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в бельгийском городе Монс и Стратегического командования НАТО по трансформации в Норфолке (штат Вирджиния) в США.

"Вступление Черногории в НАТО хорошо для нее самой. Это также хорошо для стабильности на Западных Балканах и для международного мира и стабильности", — сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Как отметил генсек, "вступление Черногории направляет сигнал другим странам, стремящимся к членству в организации, о том, что если страна проводит реальные реформы, развивает демократию, укрепляет правопорядок, модернизирует свои вооруженные силы и делает вклад в нашу оборону, она тоже может вступить в альянс".

В свою очередь Шеннон на церемонии отметил, что двери НАТО остаются открытыми.

"Вступление Черногории служит свидетельством того, что двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят проводить реформы, необходимые для того, чтобы соответствовать высоким стандартам альянса, и готовы принимать все связанные с членством риски, обязательства и выгоды", – сказал он.

Шеннон подчеркнул, что "вступление Черногории является важным шагом к нашему видению свободной и единой Европы".