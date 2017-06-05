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Дипломатический скандал: 8 стран разорвали отношения с Катаром

06.06.2017 09:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн — Sputnik. Вслед за Египтом, Саудовской  Аравией, Бахрейном и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий.

Эти страны обвиняют Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

​Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

​ООН внимательно следит за ситуацией с Катаром, с которым некоторые страны Ближнего Востока в понедельник разорвали дипломатические отношения, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Королевский выкуп

Катар заплатил за выкуп похищенных в Ираке членов королевской семьи до 1 миллиарда долларов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Как сообщают командиры вооруженных группировок и представители правительства в регионе, Доха заплатила за освобождение 26 катарских членов королевской семьи на юге Ирака и "50 боевиков, захваченных джихадистами в Сирии". Сообщается, что Катар передал деньги связанной с "Аль-Каидой" группировке, воюющей в Сирии, и службам безопасности Ирана.

Сделка состоялась в апреле. Близкий к катарскому правительству источник сообщил, что "выплаты были сделаны".

Заявление Катара

Катар не собирается обострять отношения со странами, которые объявили о разрыве всех связей с Дохой, заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани.

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