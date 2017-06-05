Лукашенко: губернаторы спасли союз Беларуси и России

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит хорошие перспективы для развития производств, в том числе конкурентных, в Беларуси и России.



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Во вторник глава государства встретился с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского президента.

"Я всегда приветствую губернаторов, которые в свое время спасли наш союз Беларуси и России. Всегда с ними встречаюсь. Знайте, что если мы что-то сможем сделать для вас, для россиян, мы с большим удовольствием это сделаем", — сказал президент.

Он заявил, что видит большие перспективы для развития совместных предприятий, которые могли бы на равных конкурировать с мировыми производителями.

"Наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам питания, одежде, по другим направлениям, техники даже, на всех хватит. Спрос будет только расти. Поэтому вы на нас можете рассчитывать", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белозерцев может чувствовать себя в Беларуси, как дома.

"Вы должны знать, что вы приехали как к себе домой. Мы вас с большим удовольствием здесь встречаем и готовы оказать всяческое содействие. Не только потому, что заинтересованы в сотрудничестве с вами, а просто потому, что мы родные люди. И жить нам вместе долгие времена", — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что Пензенская область для Беларуси является искренним, честным другом и надежным партнером. При этом белорусский лидер отметил, что в 2016 году Беларуси и российскому региону удалось не только восстановить после нескольких лет падения, но и увеличить на 8% товарооборот. При этом по итогам четырех месяцев этого года он показал прирост более чем в полтора раза.

Лукашенко считает, что главным двигателем торгово-экономического сотрудничества должны стать новые проекты в промышленности. В данной связи глава государства заметил, что в Пензенской области успешно работают дилерские центры многих белорусских машиностроительных заводов — "Амкодора", "Гомсельмаша", "Оршанского инструментального завода" и других. Реализуются проекты промышленной кооперации, в том числе с участием белорусских предприятий МЗКТ и "Могилевлифтмаш".

Президент отметил, что практический интерес у партнеров из Пензенской области вызывают проекты, реализуемые Беларусью в сельскохозяйственной сфере. С основными достижениями в этой отрасли делегация сможет ознакомиться на выставке "Белагро-2017".

Лукашенко заявил о готовности поставлять в Пензенскую область белорусской уборочной и специальной техники, лифтового оборудования, пассажирского транспорта. Он отметил, что Пензенская область также заинтересована в организации производства картофельного крахмала, поэтому здесь можно использовать белорусский опыт и технологии.