|
Белорусскому парламенту статус спецприглашенного в ПАСЕ пока не светит
06.06.2017 12:05 — Новости Политики | БДГ
Смертная казнь и отсутствие прогресса в вопросе уважения демократических принципов в Беларуси не позволят Национальному собранию страны вернуть себе статус специального приглашенного в Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом говорится в проекте резолюции, подготовленной комитетом ПАСЕ по политическим вопроса, который будет рассмотрен ПАСЕ 27 июня, передают
В документе выражается сожаление в связи с «эскалацией насилия и преследованием мирных демонстрантов весной 2017 года». ПАСЕ призывает Беларусь немедленно освободить остающихся в заключении активистов оппозиции и расследовать сообщения о жестоком обращении с ними и запугивании.
Также официальный Минск призывают уважать и поддерживать право граждан на свободу собраний, ассоциаций, мнений и СМИ, обеспечить политический плюрализм, свободные и справедливые выборы, реабилитировать и восстановить в правах освобожденных политзаключенных, снять с них судимости и ограничения на участие в выборах, ввести немедленный мораторий на смертную казнь и не приводить в исполнение уже вынесенные смертные приговоры.
Напомним, что 25 марта власти организовали
Между тем МИД Беларуси
Тем не менее, Европарламент 6 апреля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертная казнь и отсутствие прогресса в вопросе уважения демократических принципов в Беларуси не позволят Национальному собранию страны вернуть себе статус...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии