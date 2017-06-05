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Белорусскому парламенту статус спецприглашенного в ПАСЕ пока не светит

06.06.2017 12:05 — Новости Политики | БДГ  
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Смертная казнь и отсутствие прогресса в вопросе уважения демократических принципов в Беларуси не позволят Национальному собранию страны вернуть себе статус специального приглашенного в Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом говорится в проекте резолюции, подготовленной комитетом ПАСЕ по политическим вопроса, который будет рассмотрен ПАСЕ 27 июня, передают Naviny.by.

В документе выражается сожаление в связи с «эскалацией насилия и преследованием мирных демонстрантов весной 2017 года». ПАСЕ призывает Беларусь немедленно освободить остающихся в заключении активистов оппозиции и расследовать сообщения о жестоком обращении с ними и запугивании.

Также официальный Минск призывают уважать и поддерживать право граждан на свободу собраний, ассоциаций, мнений и СМИ, обеспечить политический плюрализм, свободные и справедливые выборы, реабилитировать и восстановить в правах освобожденных политзаключенных, снять с них судимости и ограничения на участие в выборах, ввести немедленный мораторий на смертную казнь и не приводить в исполнение уже вынесенные смертные приговоры.

Напомним, что 25 марта власти организовали брутальный разгон мирной акции протеста в Минске.  Всего сообщается о примерно 700 задержанных. Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей. Кроме того, под стражей до сих пор находятся 14 фигурантов «Дела патриотов».

Между тем МИД Беларуси попытался объяснить странам Запада, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.

Тем не менее, Европарламент 6 апреля принял резолюцию, в которой осудил репрессии в Беларуси и призвал официальный Минск уважать права и свободы граждан. Согласно ей, уважение фундаментальных гражданских свобод, верховенства закона и прав человека окажет решающее влияние на дальнейшие отношения ЕС и Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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