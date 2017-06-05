Белорусскому парламенту статус спецприглашенного в ПАСЕ пока не светит

Смертная казнь и отсутствие прогресса в вопросе уважения демократических принципов в Беларуси не позволят Национальному собранию страны вернуть себе статус специального приглашенного в Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом говорится в проекте резолюции, подготовленной комитетом ПАСЕ по политическим вопроса, который будет рассмотрен ПАСЕ 27 июня, передают Naviny.by .

В документе выражается сожаление в связи с «эскалацией насилия и преследованием мирных демонстрантов весной 2017 года». ПАСЕ призывает Беларусь немедленно освободить остающихся в заключении активистов оппозиции и расследовать сообщения о жестоком обращении с ними и запугивании.

Также официальный Минск призывают уважать и поддерживать право граждан на свободу собраний, ассоциаций, мнений и СМИ, обеспечить политический плюрализм, свободные и справедливые выборы, реабилитировать и восстановить в правах освобожденных политзаключенных, снять с них судимости и ограничения на участие в выборах, ввести немедленный мораторий на смертную казнь и не приводить в исполнение уже вынесенные смертные приговоры.

Напомним, что 25 марта власти организовали брутальный разгон мирной акции протеста в Минске . Всего сообщается о примерно 700 задержанных. Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей . Кроме того, под стражей до сих пор находятся 14 фигурантов «Дела патриотов».

Между тем МИД Беларуси попытался объяснить странам Запада, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.