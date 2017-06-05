|
Лавров прокомментировал строительство Литвой ограждения на границе с РФ
06.06.2017 19:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Литвы, начавшей строительство ограждения на границе с РФ в Калининградской области русофобскими.
Ранее служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что накануне началось строительство защитного сооружения на участке литовско-российской границы протяженностью около 45 километров.
"Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран (Польши и Литвы — Sputnik), местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться и не выстраивать стены, как это литовцы собираются делать", — сказал министр иностранных дел.
Он также отметил, что Польша, к сожалению, не собирается возобновлять прерванный договор с Россией о малом приграничном движении.
Соглашение между Россией и Польшей о малом приграничном движении вступило в силу в 2012 году, под его действие попадала Калининградская область и часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши, равная площади Калининградской области. Жители этих регионов могли посещать страны-соседки без виз.
4 июля будет год с того момента, как польская сторона приостановила действие соглашения в связи с проведением саммита НАТО и Всемирного дня молодежи, в ответ РФ поступила также, однако Польша приняла решение не возобновлять режим приграничного движения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 6 июн — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Литвы, начавшей строительство ограждения на границе с РФ в Калининградской области...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии