Лавров прокомментировал строительство Литвой ограждения на границе с РФ

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Литвы, начавшей строительство ограждения на границе с РФ в Калининградской области русофобскими.

Ранее служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что накануне началось строительство защитного сооружения на участке литовско-российской границы протяженностью около 45 километров.

"Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран (Польши и Литвы — Sputnik), местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться и не выстраивать стены, как это литовцы собираются делать", — сказал министр иностранных дел.

Он также отметил, что Польша, к сожалению, не собирается возобновлять прерванный договор с Россией о малом приграничном движении.

Соглашение между Россией и Польшей о малом приграничном движении вступило в силу в 2012 году, под его действие попадала Калининградская область и часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши, равная площади Калининградской области. Жители этих регионов могли посещать страны-соседки без виз.

4 июля будет год с того момента, как польская сторона приостановила действие соглашения в связи с проведением саммита НАТО и Всемирного дня молодежи, в ответ РФ поступила также, однако Польша приняла решение не возобновлять режим приграничного движения.