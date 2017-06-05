Посол Литвы вызван в МИД Беларуси в связи с высказыванием Грибаускайте

МИНСК, 6 июн — Sputnik. МИД Беларуси потребовал объяснений от официального Вильнюса в связи с высказыванием президента Литвы Дали Грибаускайте о Беларуси как угрозе для Польши и стран Балтии.

Как рассказали Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси, такая мера была предпринята в связи с интервью Грибаускайте телекомпании LRT, в ходе которого и прозвучало то, что Беларусь представляет угрозу для соседних стран-членов НАТО.