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Посол Литвы вызван в МИД Беларуси в связи с высказыванием Грибаускайте
06.06.2017 19:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн — Sputnik. МИД Беларуси потребовал объяснений от официального Вильнюса в связи с высказыванием президента Литвы Дали Грибаускайте о Беларуси как угрозе для Польши и стран Балтии.
Как рассказали Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси, такая мера была предпринята в связи с интервью Грибаускайте телекомпании LRT, в ходе которого и прозвучало то, что Беларусь представляет угрозу для соседних стран-членов НАТО.
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МИНСК, 6 июн — Sputnik. МИД Беларуси потребовал объяснений от официального Вильнюса в связи с высказыванием президента Литвы Дали Грибаускайте о Беларуси...
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