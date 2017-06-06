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Литовского посла вызвали «на ковер» в МИД Беларуси из-за Грибаускайте
06.06.2017 21:31 — Новости Политики | БДГ
Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала главной угрозой для НАТО Россию и Беларусь, ведущие «агрессивные игры». Белорусский МИД вызвал за это литовского посла «на ковер».
В одном из интервью Грибаускайте отметила, что сегодня Польша вместе со странами Балтии является восточным крылом НАТО, которому мешает воинственно настроенная Россия и союзная ей Беларусь.
«Само соседство с Россией и Беларусью – угроза ему (НАТО-ред.). Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада. Необходимо максимально насытить «восточное крыло» системами ПВО и другим оружием. Это охладит пыл агрессоров и протрезвит их», - подчеркнула президент Литвы.
Однако данное высказывание вызвало возмущение в белорусском МИД. Как сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства, посол Литвы в Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел в связи с высказываниями президента Литовской Республики Дали Грибаускайте в интервью телекомпании LRT.
Белорусская сторона потребовала от посла объяснений, отметив, что словосочетание «агрессивные игры» является оскорбительным для «страны, ведущей миролюбивую политику».
Напомним, что ранее президент Литвы Даля Грибаускайте уже
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Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала главной угрозой для НАТО Россию и Беларусь, ведущие «агрессивные игры». Белорусский МИД вызвал за это литовского посла...
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