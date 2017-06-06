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Литовского посла вызвали «на ковер» в МИД Беларуси из-за Грибаускайте

06.06.2017 21:31 — Новости Политики | БДГ  
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Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала главной угрозой для НАТО Россию и Беларусь, ведущие «агрессивные игры». Белорусский МИД вызвал за это литовского посла «на ковер».

В одном из интервью Грибаускайте отметила, что сегодня Польша вместе со странами Балтии является восточным крылом НАТО, которому мешает воинственно настроенная Россия и союзная ей Беларусь.

«Само соседство с Россией и Беларусью – угроза ему (НАТО-ред.). Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада. Необходимо максимально насытить «восточное крыло» системами ПВО и другим оружием. Это охладит пыл агрессоров и протрезвит их», - подчеркнула президент Литвы.

Однако данное высказывание вызвало возмущение в белорусском МИД. Как сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства, посол Литвы в Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел в связи с высказываниями президента Литовской Республики Дали Грибаускайте в интервью телекомпании LRT.

Белорусская сторона потребовала от посла объяснений, отметив, что словосочетание «агрессивные игры» является оскорбительным для «страны, ведущей миролюбивую политику».

Напомним, что ранее президент Литвы Даля Грибаускайте уже критиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Как отметила президент Литвы в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. Также и в Эстонии опасаются белорусско-российских учений и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.

 
 
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Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала главной угрозой для НАТО Россию и Беларусь, ведущие «агрессивные игры». Белорусский МИД вызвал за это литовского посла...

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