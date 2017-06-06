Путин: войну России и США не пережил бы никто

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Никто не пережил бы войну России и США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Отрывки из интервью были опубликованы накануне телеканалом Showtime, полная версия выйдет 12-15 июня.

"В случае "горячей" войны США доминировали бы?" — спросил Стоун Путина. "Думаю, что этого бы (войны — Sputnik) никто не пережил", — ответил президент.

Отвечая на вопрос Стоуна о российско-американском сотрудничестве, Путин выразил надежду на улучшение двусторонних отношений.

"Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", — улыбнувшись, сказал российский лидер.

Путин и его американский коллега Дональд Трамп пока не встречались лично, ограничившись лишь телефонными переговорами. Планируется, что лидеры двух государств встретятся в июле в Гамбурге на саммите "Большой двадцатки".