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Путин: войну России и США не пережил бы никто

07.06.2017 10:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Никто не пережил бы войну России и США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Отрывки из интервью были опубликованы накануне телеканалом Showtime, полная версия выйдет 12-15 июня.

"В случае "горячей" войны США доминировали бы?" — спросил Стоун Путина. "Думаю, что этого бы (войны — Sputnik) никто не пережил", — ответил президент.

Отвечая на вопрос Стоуна о российско-американском сотрудничестве, Путин выразил надежду на улучшение двусторонних отношений.

"Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", — улыбнувшись, сказал российский лидер.

Путин и его американский коллега Дональд Трамп пока не встречались лично, ограничившись лишь телефонными переговорами. Планируется, что лидеры двух государств встретятся в июле в Гамбурге на саммите "Большой двадцатки".

 
Теги: Минск
 
 
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Коснувшись темы российско-американского сотрудничества российский лидер выразил надежду на его улучшение.

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