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Песков прокомментировал сообщения о "русских хакерах" в Катаре
07.06.2017 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о якобы "русском следе" во взломе новостного агентства Катара.
© AP/ Kamran Jebreili
Ряд стран
США уже обвинили Россию во взломе катарского агентства новостей — по версии американцев, "русские хакеры" спровоцировали скандал в регионе.
"Очередной фейк", — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера эти сообщения.
Американские СМИ утверждают, что целью "взлома" было создание напряженности между США и их союзниками, в частности, Катаром, однако подтверждений этим заявлениям нет.
Российские эксперты уже предположили, что сообщения о будто бы "русском следе" в ситуации вокруг Катара связаны со стремлением вновь опорочить Россию и "выбить" ее из процесса урегулирования конфликтов на Ближнем востоке. Не обращалась к России и официальная Доха.
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По версии США, скандал с Катаром в регионе могла спровоцировать Россия, взломав сайт местного агентства новостей.
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