ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Песков прокомментировал сообщения о "русских хакерах" в Катаре

07.06.2017 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о якобы "русском следе" во взломе новостного агентства Катара.

Песков прокомментировал сообщения о "русских хакерах" в Катаре
© AP/ Kamran Jebreili
Дипломатический скандал: 8 стран разорвали отношения с Катаром

Ряд стран оборвали отношения с Катаром из-за возможной поддержки эмиратом террористов "Исламского государства". Совпало это с будто бы ложными сообщениями на сайте новостного агентства Катара, связанными с оценками ситуации в ближневосточном регионе.

США уже обвинили Россию во взломе катарского агентства новостей — по версии американцев, "русские хакеры" спровоцировали скандал в регионе.

"Очередной фейк", — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера эти сообщения.

Американские СМИ утверждают, что целью "взлома" было создание напряженности между США и их союзниками, в частности, Катаром, однако подтверждений этим заявлениям нет.

Российские эксперты уже предположили, что сообщения о будто бы "русском следе" в ситуации вокруг Катара связаны со стремлением вновь опорочить Россию и "выбить" ее из процесса урегулирования конфликтов на Ближнем востоке. Не обращалась к России и официальная Доха.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По версии США, скандал с Катаром в регионе могла спровоцировать Россия, взломав сайт местного агентства новостей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Путин: войну России и США не пережил бы никто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика