МИНСК, 7 июн — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о якобы "русском следе" во взломе новостного агентства Катара.



© AP/ Kamran Jebreili Дипломатический скандал: 8 стран разорвали отношения с Катаром

Ряд стран оборвали отношения с Катаром из-за возможной поддержки эмиратом террористов "Исламского государства". Совпало это с будто бы ложными сообщениями на сайте новостного агентства Катара, связанными с оценками ситуации в ближневосточном регионе.

США уже обвинили Россию во взломе катарского агентства новостей — по версии американцев, "русские хакеры" спровоцировали скандал в регионе.

"Очередной фейк", — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера эти сообщения.

Американские СМИ утверждают, что целью "взлома" было создание напряженности между США и их союзниками, в частности, Катаром, однако подтверждений этим заявлениям нет.

Российские эксперты уже предположили, что сообщения о будто бы "русском следе" в ситуации вокруг Катара связаны со стремлением вновь опорочить Россию и "выбить" ее из процесса урегулирования конфликтов на Ближнем востоке. Не обращалась к России и официальная Доха.