|
Лукашенко отправится в Астану на саммит ШОС
07.06.2017 15:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 июня совершит рабочий визит в Казахстан, где примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.
© Sputnik Сергей Гунеев
Беларусь в качестве наблюдателя в ШОС принимает активное участие в широком круге мероприятий по всем основным измерениям: политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному.
"В своем выступлении на саммите глава государства озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения. Кроме того, запланирована двусторонняя встреча президента Беларуси с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым", — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что два президента обсудят повестку дня белорусско-казахстанских отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.
В пресс-службе отметили, что Лукашенко также примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане, где представлен и белорусский павильон. Официально свое участие в выставке подтвердили более 110 стран и около 20 международных организаций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На саммите белорусский президент расскажет о своем видении дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического формата.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии