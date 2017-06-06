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Лукашенко отправится в Астану на саммит ШОС

07.06.2017 15:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 июня совершит рабочий визит в Казахстан, где примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко отправится в Астану на саммит ШОС
© Sputnik Сергей Гунеев
Назарбаев пригласил Лукашенко в Астану на саммит ШОС

Беларусь в качестве наблюдателя в ШОС принимает активное участие в широком круге мероприятий по всем основным измерениям: политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному.

"В своем выступлении на саммите глава государства озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения. Кроме того, запланирована двусторонняя встреча президента Беларуси с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что два президента обсудят повестку дня белорусско-казахстанских отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.

В пресс-службе отметили, что Лукашенко также примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане, где представлен и белорусский павильон. Официально свое участие в выставке подтвердили более 110 стран и около 20 международных организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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На саммите белорусский президент расскажет о своем видении дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического формата.

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