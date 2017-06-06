Контактная группа по Донбассу: обсудили минные поля и разведение сил

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Вопросы разминирования территорий и определения новых участков для разведения сил обсуждались в Минске в среду на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщил журналистам Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.



© Sputnik Игорь Маслов Автомобиль ОБСЕ подорвался на мине в Донбассе, погиб один человек

В среду в Минске прошли заседания контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп.

"Как представитель ОБСЕ я призываю всех подписантов оперативно отозваться на все запросы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности, о передаче карт, необходимых для разминирования", – сказал Сайдик.

Он также подчеркнул, что без этого невозможно будет обеспечить безопасность не только гражданского населения, но и персонала СММ.

Патруль миссии ОБСЕ из двух машин 23 апреля подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР . Погиб гражданин США – сотрудник медицинской компании, работающей по контракту с ОБСЕ. Были ранены гражданин Германии и гражданка Чехии.

"Рабочая группа по безопасности продолжила дискуссию по определению новых участков для разведения сил и средств, а также зон, свободных от тяжелого вооружения", – сообщил представитель ОБСЕ.

При этом Сайдик подчеркнул важность сотрудничества всех сторон, подписавших минские соглашения, по вопросу безопасности. По его словам, он должен быть приоритетом работы контактной группы.

"Это подразумевает комплексный подход, в котором совмещается и прекращение огня, и отведение тяжелого вооружения, и разведение сил и средств, и разминирование", – добавил Сайдик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.