Посол РФ против смены площадки переговоров по Украине

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков считает эффективными идущие в Минске переговоры трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на юго-востоке Украины и против смены площадки.



© Sputnik / Виктор Толочко Контактная группа по Донбассу: обсудили минные поля и разведение сил

В ходе эксклюзивного интервью Sputnik дипломат отметил, что об эффективности переговоров говорит снижение интенсивности боевых действий в зоне конфликта, кроме того, сторонам иногда удается договариваться о полном прекращении огня.

"Все остальное пока на переговорах в нормандском формате находится в сложном состоянии: и дальнейшее разведение сил, и выборные процессы, и все другие действия, которые определены Минскими соглашениями. Пока по всем остальным позициям не удается достичь результата", — сказал Суриков.



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По его словам, сейчас все более понятно, что за рамками переговорного процесса должны состояться экспертные консультации другого уровня.

"Отменять Минские соглашения точно нет смысла, потому что тогда у нас не останется механизмов, удерживающих от силовых решений. Я считаю, что эти переговоры должны продолжаться и нужно более активно идти к выполнению этих решений. Зачем менять площадку? Эти соглашения здесь принимались, и хорошо, что здесь же идут переговоры. Результат будет, но когда — это уже второй вопрос", — сказал он.

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