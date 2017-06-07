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Посол РФ против смены площадки переговоров по Украине
08.06.2017 08:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн — Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков считает эффективными идущие в Минске переговоры трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на юго-востоке Украины и против смены площадки.
© Sputnik / Виктор Толочко
В ходе эксклюзивного интервью Sputnik дипломат отметил, что об эффективности переговоров говорит снижение интенсивности боевых действий в зоне конфликта, кроме того, сторонам иногда удается договариваться о полном прекращении огня.
"Все остальное пока на переговорах в нормандском формате находится в сложном состоянии: и дальнейшее разведение сил, и выборные процессы, и все другие действия, которые определены Минскими соглашениями. Пока по всем остальным позициям не удается достичь результата", — сказал Суриков.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
По его словам, сейчас все более понятно, что за рамками переговорного процесса должны состояться экспертные консультации другого уровня.
"Отменять Минские соглашения точно нет смысла, потому что тогда у нас не останется механизмов, удерживающих от силовых решений. Я считаю, что эти переговоры должны продолжаться и нужно более активно идти к выполнению этих решений. Зачем менять площадку? Эти соглашения здесь принимались, и хорошо, что здесь же идут переговоры. Результат будет, но когда — это уже второй вопрос", — сказал он.
Подробнее читайте в полной версии интервью на Sputnik.
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Отменять Минские соглашения нет смысла, об эффективности переговоров говорит уже то, что снизилась интенсивность боевых действий в Донбассе.
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