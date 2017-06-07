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Литва видит в БелАЭС угрозу, МАГАТЭ настаивает на безопасности станции

08.06.2017 11:46 — Новости Политики | БДГ  
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Официальный Вильнюс вновь высказался по поводу строительства белорусской АЭС, назвав ее угрозой нацбезопасности Литвы. Однако в МАГАТЭ заявляют, что станция полностью соответсвует всем требованиям.

Как пишет DELFI, в кабинете министров Литвы предлагают парламенту признать белорусскую атомную станцию представляющей опасность для нацбезопасности Литвы из-за ее географического положения и пригодности выбранной стройплощадки, технологических особенностей, обеспечения ядерной безопасности, соблюдения международных требований безопасности и природоохраны, межгосударственного сотрудничества. 

«Позиция Литвы по поводу БелАЭС четкая и принципиальная — строительство БелАЭС не может продолжаться. С самого начала это строительство сопровождается серьезными нарушениями и инцидентами, не соблюдались и до сих пор не соблюдаются ни требования ядерной безопасности, ни международные природоохранные требования», — сказал премьер Саулюс Сквернялис.

В Кабмине также отметили, что Беларусь до сих пор не предоставила доказательства того, что при выборе стройлощадки (в 40 км от Вильнюса) были учтены многочисленные факторы, имеющие значение в случае радиологической или ядерной аварии.

Однако в МАГАТЭ с Литвой не согласны. Накануне в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси сообщили, что инспекционная группа МАГАТЭ по итогам SEED-миссии пришла к выводу: при выборе площадки и проектировании Белорусской АЭС были надлежащим образом проанализированы все аспекты безопасности, включая внешние воздействия. Также приняты необходимые меры по обеспечению безопасности АЭС, связанные с внешним воздействием, на основе уроков аварии на АЭС Фукусима.

Отметим, что в Европе крайне негативно относятся к строительству белорусской атомной станции. Белорусские власти уверены, что в ЕС опасаются энергетической независимости Беларуси, тогда как европейская сторона беспокоится о безопасности будущего атомного реактора, находящегося в непосрдественной близовсти от европейской границы. В феврале  этого года во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом Ангела Меркель также высказалась по поводу белорусской атомной станции. Позднее литовская сторона приняла решение установить на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС, а еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что пока Беларусь не докажет, что БелАЭС полностью безопасна, отношения Евросоюза с Беларусью не могут стать ближе.

Сейчас отношения между Литвой и Беларусью омрачены еще и недовольством первой проведением совместных российско-белорусских военных учений.

 

 
 
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Официальный Вильнюс вновь высказался по поводу строительства белорусской АЭС, назвав ее угрозой нацбезопасности Литвы. Однако в МАГАТЭ заявляют, что станция...

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