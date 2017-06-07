Литва видит в БелАЭС угрозу, МАГАТЭ настаивает на безопасности станции

Официальный Вильнюс вновь высказался по поводу строительства белорусской АЭС, назвав ее угрозой нацбезопасности Литвы. Однако в МАГАТЭ заявляют, что станция полностью соответсвует всем требованиям.

Как пишет DELFI , в кабинете министров Литвы предлагают парламенту признать белорусскую атомную станцию представляющей опасность для нацбезопасности Литвы из-за ее географического положения и пригодности выбранной стройплощадки, технологических особенностей, обеспечения ядерной безопасности, соблюдения международных требований безопасности и природоохраны, межгосударственного сотрудничества.

«Позиция Литвы по поводу БелАЭС четкая и принципиальная — строительство БелАЭС не может продолжаться. С самого начала это строительство сопровождается серьезными нарушениями и инцидентами, не соблюдались и до сих пор не соблюдаются ни требования ядерной безопасности, ни международные природоохранные требования», — сказал премьер Саулюс Сквернялис.

В Кабмине также отметили, что Беларусь до сих пор не предоставила доказательства того, что при выборе стройлощадки (в 40 км от Вильнюса) были учтены многочисленные факторы, имеющие значение в случае радиологической или ядерной аварии.

Однако в МАГАТЭ с Литвой не согласны. Накануне в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси сообщили, что инспекционная группа МАГАТЭ по итогам SEED-миссии пришла к выводу: при выборе площадки и проектировании Белорусской АЭС были надлежащим образом проанализированы все аспекты безопасности, включая внешние воздействия. Также приняты необходимые меры по обеспечению безопасности АЭС, связанные с внешним воздействием, на основе уроков аварии на АЭС Фукусима.