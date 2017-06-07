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Литва видит в БелАЭС угрозу, МАГАТЭ настаивает на безопасности станции
08.06.2017 11:46 — Новости Политики | БДГ
Официальный Вильнюс вновь высказался по поводу строительства белорусской АЭС, назвав ее угрозой нацбезопасности Литвы. Однако в МАГАТЭ заявляют, что станция полностью соответсвует всем требованиям.
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«Позиция Литвы по поводу БелАЭС четкая и принципиальная — строительство БелАЭС не может продолжаться. С самого начала это строительство сопровождается серьезными нарушениями и инцидентами, не соблюдались и до сих пор не соблюдаются ни требования ядерной безопасности, ни международные природоохранные требования», — сказал премьер Саулюс Сквернялис.
В Кабмине также отметили, что Беларусь до сих пор не предоставила доказательства того, что при выборе стройлощадки (в 40 км от Вильнюса) были учтены многочисленные факторы, имеющие значение в случае радиологической или ядерной аварии.
Однако в МАГАТЭ с Литвой не согласны. Накануне в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси сообщили, что инспекционная группа МАГАТЭ по итогам SEED-миссии пришла к выводу: при выборе площадки и проектировании Белорусской АЭС были надлежащим образом проанализированы все аспекты безопасности, включая внешние воздействия. Также приняты необходимые меры по обеспечению безопасности АЭС, связанные с внешним воздействием, на основе уроков аварии на АЭС Фукусима.
Отметим, что в Европе крайне негативно относятся к строительству белорусской атомной станции. Белорусские власти уверены, что в ЕС опасаются энергетической независимости Беларуси, тогда как европейская сторона беспокоится о безопасности будущего атомного реактора, находящегося в непосрдественной близовсти от европейской границы. В феврале этого года во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом Ангела Меркель также
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Официальный Вильнюс вновь высказался по поводу строительства белорусской АЭС, назвав ее угрозой нацбезопасности Литвы. Однако в МАГАТЭ заявляют, что станция...
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