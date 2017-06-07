Эстонию интересуют цели Беларуси в вопросах сотрудничества с ЕС

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Эстонию, которая через несколько недель примет на себя обязательства председательства в Евросоюзе, интересуют цели Беларуси в вопросах сотрудничества с ЕС, заявил в четверг в Минске председатель комиссии по вопросам национальной обороны Государственного собрания Эстонии Ханнес Хансо.



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Основной вопрос — безопасность

Эстонская парламентская делегация прибыла в Минск 8 июня. Согласно программе пребывания, эстонские парламентарии в пятницу планируют встретиться с представителями оборонного ведомства и ряда других министерств и ведомств.

"Та вещь, на которую нужно сделать упор во время нашего визита в Минск, это амбиции и цели Беларуси в вопросах сотрудничества с ЕС", — заявил Хансо, встречаясь с зампредом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеславом Пирштуком, передает корреспондент Sputnik.

Также в Минске эстонская делегация хотела бы обсудить вопросы в области безопасности. "Как минимум трое из нас (из эстонской делегации — Sputnik) занимаются вопросами национальной обороны", — сказал он.

"Поскольку мы наблюдаем за ситуацией в области безопасности, мы обеспокоены теми событиями, которые произошли в Грузи в 2008 году и в Украине в 2014, и поскольку мы являемся соседями РФ, мы не хотели бы повторения таких ситуаций в нашей стране", — сказал Хансо.

Он уточнил, что Эстония принимает председательство в ЕС с 1 июля 2017 года, это случилось на 6 месяцев раньше, чем планировалось, из-за того, что Великобритания вышла из Евросоюза.



© Sputnik / Виктор Толочко Эстонский парламентарий Ханнес Хансо

Рассчитываем на поддержку белорусской резолюции

В свою очередь Болеслав Пирштук заявил, что Беларусь расценивает Эстонию как надежного партнера и рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с этой страной, а также на поддержку со стороны Эстонии на международной арене.

"Исполняется 25 лет со дня установления дипотношений между нашими странами. Это взрослая дата", — сказал Пирштук.

По его словам, представителям стран нужно встречаться чаще, чтобы "набрать конкретики для развития дальнейшего сотрудничества".

При этом вице-спикер обратил внимание на такой аспект, как международная деятельность.

"5-9 июля в Минске состоится заседание сессии ПА ОБСЕ, 57 государств будут участвовать, для РБ важное и ответственное мероприятие, мы будем предлагать свою резолюцию по поводу борьбы с психоактивными веществами. Эта тема актуальная для всех стран. В настоящий момент 20 делегаций поддержали нашу резолюцию, 44 парламентария поставили свои подписи, будем рады, если парламентарии Эстонии подержат белорусскую резолюцию", — сказал Пирштук.

Он также попросил эстонскую делегацию объективно изучить так называемые "антибелорусские" резолюции.

"Также будут резолюции, которые, на наш взгляд, не совсем объективно оценивают ситуацию в Беларуси. Мы были бы признательны, чтобы коллеги-депутаты из Эстонии внимательно изучили эти резолюции и поддержали Беларусь", — отметил вице-спикер. Он уточнил, что известны как минимум две таких резолюции, одна из них инициирована литовским депутатом, другая — шведским.



© Sputnik / Виктор Толочко Болеслав Пирштук

"Конечно, дело каждого депутата — выражать свое мнение по тому или иному вопросу, но хотелось, чтобы оно было объективным", — подчеркнул он.

"Мы не скрываем, что хотим получить статус наблюдателей в конференции Балтийского моря, мы знаем ваш вес в этом вопросе и рассчитываем на партнерскую поддержку", — продолжил Пирштук.

Экономические отношения ждут роста

Болеслав Пирштук в беседе с Ханнес Хансо обратил внимание на экономические отношения между странами.

"В этом году динамика была более-менее нормальная, в 2016 году товарооборот составил 100 миллионов долларов, но я считаю, что наши возможности больше", — сказал Пирштук.

По его словам, в Беларуси есть достаточно успешные проекты эстонского бизнеса, но белорусская сторона готовы предложить сотрудничество в различных областях, в том числе и в промышленной кооперации, в вопросах выхода на рынки третьих стран.

"В ближайшее время планируем на законодательном уровне несколько раскрепостить бизнес, уже публично обсуждается кодекс о предпринимательстве, это должно придать импульс малому и среднему бизнесу, в результате появился больше возможностей", — отметил Пирштук.



© Sputnik / Виктор Толочко Эстонская парламентская делегация на встрече в Минске

Отношения с ЕС должны укрепляться

"Мы знаем, что Эстония будет председательствовать в ЕС, желаем, чтобы у вас все получилось. Мы предпринимаем усилия для активизации отношений с ЕС", — сказал вице-спикер нижней палаты белорусского парламента. По его словам, руководством страны поставлена задача 30% экспорта иметь из ЕС, и это сложная задача. "Мы открыты и готовы обсуждать любые точки соприкосновения для взаимовыгодных целей", — отметил он.

В свою очередь эстонский парламентарий заявил, что не был в Беларуси 11 лет и рад, что представилась возможность посетить Минск.

"В мире царит нестабильность. Есть вещи, которые должны обсуждаться. И мы должны сесть за стол и честно обсудить эти вопросы. Кроме бизнеса, официальных контактов, мы должны обсуждать и межпарламентское сотрудничество", — сказал депутат.

При этом он отметил, что самая главная причина того, что они сегодня в Минске, это то, что Эстония будет председательствовать в ЕС 1 июля 2017 года.

"Для нас это было неожиданно. Королевство вышло из ЕС и поэтому Эстония получила это право на 6 месяцев раньше, чем планировалось", сказал Хансо.

Он поблагодарил главу парламентской комиссии по национальной безопасности ППНС Валентина Михневича за то, что тот оперативно откликнулся в вопросе организации визита эстонских парламентариев в Минск.