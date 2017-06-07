МИНСК, 8 июн — Sputnik. Эстония положительно восприняла то, что на белорусско-российское военно-тактическое учение "Запад-2017" приглашены наблюдатели из стран Европы, заявил в пятницу в Минске председатель комиссии по вопросам национальной обороны Государственного собрания Эстонии Ханнес Хансо, отвечая на вопрос Sputnik.

"Я рад, что Эстония и другие страны нашего региона приглашены в качестве наблюдателей, чтобы посмотреть, как проводятся эти учения на вашей территории", — заявил он журналистам после встречи в белорусском парламенте.

"Всем известно, и мы неоднократного заявляли, что что обеспокоены теми ситуациями, которые происходили в вашем регионе, в том числе в Осетии и Абхазии в 2008 году, а также продолжаются в восточной Украине", — сказал он.

"Мы заинтересованы в том, чтобы эти учения были прозрачными", — подчеркнул глава комиссии, в 2015-2016 годах возглавлявший Минобороны Эстонии.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Иностранные эксперты критикуют маневры не первый месяц и заявляют, что они якобы несут опасность для стран Прибалтики и Украины из-за их проведения.

Эстония с 1 июля 2017 года официально возглавит ЕС, переняв председательство у Мальты.