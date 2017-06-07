ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эстония заинтересована в прозрачности учения "Запад-2017"

08.06.2017 17:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Эстония положительно восприняла то, что на белорусско-российское военно-тактическое учение "Запад-2017" приглашены наблюдатели из стран Европы, заявил в пятницу в Минске председатель комиссии по вопросам национальной обороны Государственного собрания Эстонии Ханнес Хансо, отвечая на вопрос Sputnik.

"Я рад, что Эстония и другие страны нашего региона приглашены в качестве наблюдателей, чтобы посмотреть, как проводятся эти учения на вашей территории", — заявил он журналистам после встречи в белорусском парламенте.

"Всем известно, и мы неоднократного заявляли, что что обеспокоены теми ситуациями, которые происходили в вашем регионе, в том числе в Осетии и Абхазии в 2008 году, а также продолжаются в восточной Украине", — сказал он.

"Мы заинтересованы в том, чтобы эти учения были прозрачными", — подчеркнул глава комиссии, в 2015-2016 годах возглавлявший Минобороны Эстонии.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Иностранные эксперты критикуют маневры не первый месяц и заявляют, что они якобы несут опасность для стран Прибалтики и Украины из-за их проведения.

Эстония с 1 июля 2017 года официально возглавит ЕС, переняв председательство у Мальты.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ханнес Хансо заявил, что рад приглашению эстонских и других наблюдателей на белорусско-российские учения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Эстонию интересуют цели Беларуси в вопросах сотрудничества с ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика