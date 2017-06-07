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Дуда: Польша может референдумом ответить на требования ЕС о беженцах

08.06.2017 17:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Польша может провести референдум о беженцах на своей территории, в случае если Евросоюз будет продолжать давление на страну по этому поводу, заявил президент Польши Анджей Дуда в четверг на пресс-конференции в Варшаве.

"Если будет продолжено давление, то я обращусь в Сенат с предложением назначить референдум", — сказал Дуда.

Дуда: Польша может референдумом ответить на требования ЕС о беженцах
© AFP/ CHRIS J RATCLIFFE
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По его словам, референдум можно будет провести в 2019 году, когда в стране пройдут парламентские выборы. При этом он отметил, что лично сам согласен с позицией правительства не соглашаться на расселение беженцев на территории Польши.

"Позиция правительства однозначна: не соглашаемся на принудительное переселение беженцев на территорию Польши. Моя позиция такая же", — подчеркнул Дуда.

Ранее Польша отказалась принимать на своей территории мигрантов в рамках программы ЕС по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло отметила, что это официальная позиция правительства Польши. При этом глава правительства подчеркнула, что страна не отказывается помогать беженцам путем участия в различных гуманитарных программах.

Такой же позиции в отношении мигрантов придерживается и Венгрия, в связи с этим Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в середине мая заявил, что в отношении этих двух стран могут быть введены санкции, если те не согласятся участвовать в программе расселения мигрантов.

Два года назад главы МВД Евросоюза большинством голосов одобрили расселение в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Референдум может быть проведен вместе с парламентскими выборами, которые пройдут в стране в 2019 году.

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