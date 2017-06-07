МИНСК, 8 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан.

В Астане 9 июня состоится заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, а также пройдет международная специализированная выставка "Экспо-2017".

Как сообщает корреспондент агентства, самолет белорусского президента днем приземлился в аэропорту Астаны.

Планируется, что белорусский лидер примет участие в саммите глав стран ШОС. Ожидается, что в своем выступлении Лукашенко озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения.

Кроме того, Лукашенко посетит церемонию открытия международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане. На этой выставке есть и павильон Беларуси.

Встреча с Назарбаевым

В четверг белорусский президент провел встречу со своим казахстанским коллегой президентом Нурсултаном Назарбаевым, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Во время встречи Лукашенко заявил, что Минску интересен опыт Казахстана по строительству выставочных павильонов для проведения международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".

"Мы не могли не посетить эту выставку, потому что вы — наши друзья, близкие люди, и я знаю, как вы готовились к этой выставке, сколько сделано. Мы не просто будем смотреть павильоны", — сказал Лукашенко.

В данной связи белорусский президент пояснил, что недавно в Минске были снесены павильоны старого выставочного комплекса НВЦ "Белэкспо". На их месте будут построены новые объекты. Поэтому, пояснил Лукашенко, Беларусь тщательно изучит опыт Казахстана в этом плане.

"Конечно, нам такая масштабность не нужна — это всемирная выставка. Мы очень внимательно изучим этот опыт, и если вы нам поможете, хотя бы, архитектурными проектами, специалистами и подскажете, мы вам будем очень благодарны", — отметил белорусский лидер.

Лукашенко передал Назарбаеву копии архивных документов, выявленных органами госбезопасности Беларуси, в отношении осужденных в БССР в конце 1930-х годов по политическим мотивам и этапированных в лагерь на территории Казахстана женщин.

Документы предназначены для Музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма, который расположен на месте крупнейшего советского женского лагеря — Акмолинского спецотделения Карлага НКВД СССР.

Посол о значении ШОС для Беларуси

Экономический аспект ШОС очень важен для Беларуси, сообщил журналистам в Астане посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов. До назначения на дипломатическую должность он занимал пост министра архитектуры и строительства Беларуси, поэтому экономическая проблематика в сфере его постоянного внимания.

"В последние годы организация обратила свое внимание на экономическое и социальное измерение, что полностью соответствует той политике, которую проводит Беларусь. Думаю, именно поэтому Беларусь стала страной-наблюдателем и принимает самое активное участие во всех мероприятиях, которые проводятся организацией, на самом высоком уровне", — сказал Ничкасов.

Говоря о пользе ШОС для Беларуси, посол обратил внимание на транзитные возможности республики. Он подчеркнул, что сегодня различные финансовые институты заинтересованы инвестировать в развитие транспортной инфраструктуры, и белорусские проекты могут быть им интересными. Поэтому статус наблюдателя в ШОС — это возможность прямого общения с потенциальными инвесторами.

Интерактивный павильон

Выставка "Экспо-2017", открывающаяся в Астане, включает в себя и белорусский павильон, сообщил, в свою очередь, журналистам, председатель ГКНТ Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, этот павильон будет максимально интерактивным, посетители смогут узнать о новейших разработках белорусских ученых и промышленной продукции в самых различных областях.

"Беларусь — высокотехнологичная страна. Нам есть что предложить всему миру. И у нас открытая экономика. Для того чтобы продвигать свои товары на экспорт, нам, конечно, нужно рекламировать себя на международной арене, для чего мы и представляем здесь свои лучшие разработки", — отметил Шумилин.

По его словам, в рамках выставки пройдут отдельные презентации инвестиционных возможностей Беларуси. Будет представлен Китайско-Белорусский индустриальный парк, который заявлен как площадка для инвестиций и создания совместных производств.