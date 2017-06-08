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МИД: Вильнюс не разъяснил Минску причины обвинения Грибаускайте
08.06.2017 21:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн — Sputnik. Минск не получал от Вильнюса официальных разъяснений по поводу высказывания президента Литвы Дали Грибаускайте об угрозе со стороны Беларуси соседним странам-членам НАТО, заявил журналистам в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
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© Sputnik / Виктор Толочко
"В классическом понимании дипломатических канонов официального ответа по сути заявлений президента Литвы мы пока не получили", — сообщил Мирончик журналистам в ответ на вопрос, последовали ли объяснения официального Вильнюса после инцидента.
Мирончик подчеркнул, что позиция Минска в этом случае — отсутствие доминирования эмоций. Поэтому он отказался от комментариев по поводу слов Грибаускайте об угрозе Литве в связи со строительством БелАЭС.
"Не будем комментировать каждую претензию, в том числе, если она облечена в форму закона с подобными заявлениями", — добавил он.
БелАЭС строится рядом с Городом Островец в 50 километрах от литовской столицы при участии России. Литва предъявляет претензии к АЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, говоря об опасности такого строительства. В свою очередь Беларусь утверждает, что станция строится в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности.
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Президент Литвы спустя два дня после скандального заявления повторила те же слова, выступая в парламенте.
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