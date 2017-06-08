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МИД: Вильнюс не разъяснил Минску причины обвинения Грибаускайте

08.06.2017 21:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Минск не получал от Вильнюса официальных разъяснений по поводу высказывания президента Литвы Дали Грибаускайте об угрозе со стороны Беларуси соседним странам-членам НАТО, заявил журналистам в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Ранее МИД республики вызвал посла Литвы для дачи объяснений по поводу высказывания Грибаускайте в эфире телеканала LRT, а спустя два дня в парламенте страны президент заявила, что как БелАЭС, так и учения "Запад-2017" являются угрозами трансантлантической безопасности.

МИД: Вильнюс не разъяснил Минску причины обвинения Грибаускайте
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В классическом понимании дипломатических канонов официального ответа по сути заявлений президента Литвы мы пока не получили", — сообщил Мирончик журналистам в ответ на вопрос, последовали ли объяснения официального Вильнюса после инцидента.

Мирончик подчеркнул, что позиция Минска в этом случае — отсутствие доминирования эмоций. Поэтому он отказался от комментариев по поводу слов Грибаускайте об угрозе Литве в связи со строительством БелАЭС.

"Не будем комментировать каждую претензию, в том числе, если она облечена в форму закона с подобными заявлениями", — добавил он.

БелАЭС строится рядом с Городом Островец в 50 километрах от литовской столицы при участии России. Литва предъявляет претензии к АЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, говоря об опасности такого строительства. В свою очередь Беларусь утверждает, что станция строится в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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