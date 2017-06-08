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Беларусь передала в РФ предложения по союзной визе

08.06.2017 20:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Минск передал Москве предложения, которые призваны снять проблемные вопросы, связанные с въездом в Беларусь и РФ граждан других государств, заявил журналистам в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.

Он отметил, что и Беларусь, и Россия признают целесообразность возможность транзита иностранных граждан по территории одного государства по визе другого.

Беларусь передала в РФ предложения по союзной визе
© Sputnik Григорий Сысоев
Минск и Москва должны трезво оценить ситуацию с белорусским "безвизом"

"Это могло бы снять ряд практических вопросов, которые имеются у российской стороны к иностранцам, въезжающим на ее территорию из Беларуси", — сказал Мирончик.

По его словам, сейчас речь идет о том, как оформить такую возможность для иностранных путешественников в международном правовом формате.

Также представитель МИД сообщил, что проект плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшие три года подготовлен и внесен в постоянный комитет Союзного государства.

После введения в Беларуси безвизового режима Россия заявила о необходимости минимизировать риск въезда в страну через Беларусь граждан из "черного списка", в РФ сначала создали погранзоны на белорусско-российской границе, а затем перевели белорусские рейсы в российских аэропортах в международные зоны, что вызывало дополнительные неудобства для граждан Беларуси и России.

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны понимают необходимость разрешить иностранцам проезжать транзитом по одной стране по визе другого члена СГ.

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