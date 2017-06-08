Беларусь передала в РФ предложения по союзной визе

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Минск передал Москве предложения, которые призваны снять проблемные вопросы, связанные с въездом в Беларусь и РФ граждан других государств, заявил журналистам в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.

Он отметил, что и Беларусь, и Россия признают целесообразность возможность транзита иностранных граждан по территории одного государства по визе другого.



© Sputnik Григорий Сысоев Минск и Москва должны трезво оценить ситуацию с белорусским "безвизом"

"Это могло бы снять ряд практических вопросов, которые имеются у российской стороны к иностранцам, въезжающим на ее территорию из Беларуси", — сказал Мирончик.

По его словам, сейчас речь идет о том, как оформить такую возможность для иностранных путешественников в международном правовом формате.

Также представитель МИД сообщил, что проект плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшие три года подготовлен и внесен в постоянный комитет Союзного государства.

После введения в Беларуси безвизового режима Россия заявила о необходимости минимизировать риск въезда в страну через Беларусь граждан из "черного списка", в РФ сначала создали погранзоны на белорусско-российской границе, а затем перевели белорусские рейсы в российских аэропортах в международные зоны, что вызывало дополнительные неудобства для граждан Беларуси и России.