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МИД не подтверждает слова Сурикова: взаимное признание виз только начали обсуждать

09.06.2017 09:50 — Новости Политики | БДГ  
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Во время брифинга начальника управления информации – пресс-секретаря МИД Дмитрий Мирончика был поднят вопрос о взаимном признании виз между Россией и Беларусью.

Журналисты спросили у представителя МИД о взаимном признании виз между Беларусью и Россией. Напомним, посол России в Беларуси Александр Суриков заявил о том, что данная процедура будет внедрена уже в этом году. Однако представитель МИД заверил, что стороны только начали обсуждать вопрос и о его принятии говорить пока рано.

«Еще осенью прошлого года главы МИД Беларуси и России четко обозначили, что этой темой лучше заниматься профессионалам. У нас есть Межгосударственная межведомственная рабочая группа по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики. Я воспроизвожу ее название уже с закрытыми глазами, так часто приходится о ней вспоминать. Эта рабочая группа работает. В апреле здесь у нас в Беларуси состоялась последняя очная встреча. Подготовлен проект плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на период 2017–2020 гг., который уже внесен в в постоянный комитет Союзного государства. Это комплексный процесс, в который с обеих сторон вовлечен ряд министерств и ведомств. И не случайно, что в этой рабочей группе с белорусской стороны председательствует заместитель главы Министерства внутренних дел, а не иностранных дел», - заявил Мирончик.

Он также отметил, что за МИД двух стран закреплена иная функция - отработать визовые вопросы. По словам Мирончика, обе стороны «признают целесообразным, чтобы виза одного государства предоставляла иностранцам право на транзит через территорию другого государства. Это могло бы снять ряд практических вопросов, которые имеются у российской стороны к иностранцам, въезжающим на ее территорию из Беларуси». При этом Мирончик отметил, что о введении единой с РФ визы речи не идет.

9 января Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске. С 12 февраля безвизовыйй режим вступил в действие. А 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время брифинга начальника управления информации – пресс-секретаря МИД Дмитрий Мирончика был поднят вопрос о взаимном признании виз между Россией и Беларусью.

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