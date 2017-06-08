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Выборы в Великобритании окончились "подвешенным парламентом"

09.06.2017 10:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн — Sputnik. Ни одна из партий, участвовавших в выборах в британский парламент, не заполучила абсолютного большинства голосов. По итогам выборов количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской — 261, у Шотландской национальной  партии — 35 мандатов. Еще 12 мест в парламенте получила либерал-демократическая партия, демократическая юнионистская партия — 10 мандатов, а правая Партия независимости — ни одного.

Выборы в Великобритании окончились "подвешенным парламентом"
© REUTERS Peter Nicholls
Британский парламент распустили в преддверии выборов

Хаотичные выборы

Накануне выборов лидер консерваторов и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сравнивала голос за лейбористов с "голосом за хаотичный Brexit", хаосом выборы и обернулись.

Еще в апреле согласно данным опросов, консерваторов поддерживали 48% населения Британии, Лейбористскую партию — только 24%. Сама Мэй, по оценкам экспертов, решила воспользоваться моментом популярности собственной партии и упрочить свои позиции, проведя всеобщие выборы. Однако чем ближе были выборы, тем больше ослабевала поддержка консерваторов, в то же время, сторонников лейбористов прибывало. Опросы стали прогнозировать "подвешенный парламент".

Таким образом, инициировав выборы, Мэй фактически повторила судьбу экс-премьера Дэвида Кэмерона, проведшего референдум по Brexit в уверенности, что Британия выскажется за то, чтобы остаться в ЕС. Ни Мэй, ни Кэмерон не сумели предугадать результаты собственноручно инициированного события — выборов и референдума.

Выборы в Великобритании окончились "подвешенным парламентом"
© REUTERS Toby Melville
Мэй: досрочные выборы в парламент Британии пройдут 8 июня

В ситуации "подвешенного парламента" существующее правительство сохраняет полномочия до формирования нового. Одновременно с этим должно решиться, насколько действующий премьер-министр и его партия в силах сформировать работоспособное правительство. Возможные сценарии в данном случае — правительство меньшинства либо создание коалиции. Некоторые политологи прогнозируют отставку Мэй.

Кто за кого

В ситуации "подвешенного парламента" в действие вступают особые условия и возрастает роль партий второго ряда. На прошлых выборах правящую коалицию удалось сформировать консерваторам и либерал-демократам, которые на этих выборах получили лишь 12 мандатов.

Сейчас самым обсуждаемым вариантом коалиции считается объединение североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) с консерваторами. Лидер DUP Арлен Фостер не стала давать преждевременных обещаний, но отметила, что "жесткий" Brexit не отвечает не только ирландским, но ничьим интересам. Это заявление хоть и не отменяет возможности коалиции, но предполагает уступки консерваторов.

Более сложный, чем консерваторы с DUP вариант коалиции — коалиция меньшинства, состоящая из лейбористов, либдемов, Шотландской национальной партии, партии "зеленых". Либерально-демократическая партия уже отметила, что не желает сотрудничать ни с консерваторами, ни с лейбористами.

 
Теги: Минск
 
 
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Ни одна партия в результате выборов не набрала 326 мест в парламенте. Британцам предсказывают период неопределенности.

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