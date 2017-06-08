В отношении молодофронтовцев закрывают дела за отсутствием состава преступления

В отношении активистов оппозиционной организации «Малады фронт», которые были задержаны по делу «Белого легиона», также известному как «Дело патриотов», массово прекращают уголовное преследование.

Так, уже минимум трое молодофронтовцев (лидер МФ Дмитрий Дашкевич, активисты Сергей Пальчевский и Роман Васильев) получили из Комитета госбезопасности уведомления о прекращении уголовного преследования по уголовному делу о якобы подготовке массовых беспорядков (ч. 3 ст. 293 УК). Дела прекращены 2 июня «за отсутствием в деянии состава преступления».

«Насколько я знаю, получили все освобожденные молодофронтовцы», - отметил в Facebook Роман Васильев.

Сергей Пальчевский и Дмитрий Дашкевич были задержаны 22 марта и освобождены под подписку о невыезде 15 апреля. Романа Васильева задержали 23 марта, а освободили 1 апреля.

Напомним, что 2 июня КГБ также отпустил под подписку о невыезде еще двух фигурантов «дела патриотов»: соратника политика Николая Статкевича, которого обвинили в якобы перевозке «коктейлей Молотова» перед Днем Воли, Сергея Кунцевича, а также Андрея Белявского.