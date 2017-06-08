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В отношении молодофронтовцев закрывают дела за отсутствием состава преступления
09.06.2017 11:23 — Новости Политики | БДГ
В отношении активистов оппозиционной организации «Малады фронт», которые были задержаны по делу «Белого легиона», также известному как «Дело патриотов», массово прекращают уголовное преследование.
Так, уже минимум трое молодофронтовцев (лидер МФ Дмитрий Дашкевич, активисты Сергей Пальчевский и Роман Васильев) получили из Комитета госбезопасности уведомления о прекращении уголовного преследования по уголовному делу о якобы подготовке массовых беспорядков (ч. 3 ст. 293 УК). Дела прекращены 2 июня «за отсутствием в деянии состава преступления».
«Насколько я знаю, получили все освобожденные молодофронтовцы», -
Сергей Пальчевский и Дмитрий Дашкевич были задержаны 22 марта и освобождены под подписку о невыезде 15 апреля. Романа Васильева задержали 23 марта, а освободили 1 апреля.
Напомним, что 2 июня КГБ также
Число оставшихся под стражей фигурантов скандального дела
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В отношении активистов оппозиционной организации «Малады фронт», которые были задержаны по делу «Белого легиона», также известному как «Дело патриотов», массово...
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