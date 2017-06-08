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Беларусь дала ЦЕИ и ОБСЕ советы, как справляться с потоками мигрантов

09.06.2017 12:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июл — Sputnik. Белорусская сторона приняла участие в дискуссии по вопросам миграции, которая прошла в пятницу в расположенной в Вене штаб-квартире ОБСЕ в Европе, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.

Там отметили, что дискуссия высокого уровня была организована  под эгидой председательства Беларуси в Центральной Европейской Инициативе и действующего австрийского председательства в ОБСЕ.

"Подобное мероприятие с участием двух международных организацией — ОБСЕ и ЦЕИ — проводится впервые. Оно было инициировано постоянной делегацией Беларуси в ОБСЕ при поддержке постпредства Австрии и Cекретариата ОБСЕ", — отметили в МИД.

В дискуссии приняли участие замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, его австрийский коллега Михаэль Линхарт, генсек ОБСЕ Ламберто Дзанньер, заместитель генсекретаря ЦЕИ Маргот Клестиль-Лефлер.

"Выступая в ходе дискуссии, Кравченко акцентировал внимание на накопленном Беларусью опыте в управлении миграционными потоками, включая развитие национального законодательства и заключение ряда соглашений в миграционной сфере с нашими международными партнерами", — отметили в МИД.

Там добавили, что белорусский дипломат подчеркнул значительный вклад белорусских правоохранительных органов в обеспечение европейской безопасности путем противодействия нелегальной миграции как на национальном уровне, так и в рамках совместных операций по линии ОДКБ.

Кравченко указал на важность вовлечения в этот процесс региональных и субрегиональных организаций, имеющих компетенцию в области миграции.

"В ходе мероприятия белорусской стороной был внесен ряд конкретных рекомендаций по усилению взаимодействия на международном уровне и объединению усилий международных организаций по вопросам миграции, в том числе путем укрепления национального потенциала государств и обеспечения обмена опытом и наилучшими практиками в сфере миграции", — добавили в МИД.

Также Кравченко выступил за расширение сотрудничества между ЦЕИ и ОБСЕ в сфере миграции и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе дискуссии в Вене белорусские дипломаты рассказали об опыте правоохранительных органов по противодействию нелегальной миграции и дали ряд рекомендаций.

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