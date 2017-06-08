Лукашенко считает главным в ШОС экономику и безопасность

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане и назвал главными в работе ШОС вопросы безопасности и экономического сотрудничества, передает корреспондент Sputnik из Астаны.

Лукашенко 8-9 июня находится с рабочим визитом в Казахстане. Помимо участия в саммите глав стран ШОС, в программе главы государства – переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и участие в открытии международной выставки "Экспо 2-17", на которой есть и белорусский павильон.

ШОС превращается во влиятельную структуру

В своем выступлении на саммите Лукашенко отметил, что небольшой промежуток времени, прошедший с момента присоединения Беларуси в качестве наблюдателя к Шанхайской организации сотрудничества, полностью укрепил белорусскую сторону в правоте сделанного выбора.

"Я естественно здесь выступаю как внимательный наблюдатель за теми процессами, которые происходят сегодня в ШОС. В условиях усиливающихся региональных конфликтов особую ценность приобретает процесс сближения стран, представляющих более половины населения планеты", – сказал он.

Белорусский президент добавил, что если все страны ШОС будут стремиться к безопасности и будут соблюдать принципы добрососедства, "никто нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире".

"В этом огромный потенциал ШОС, и это надо видеть. Это величайшая ценность, которая сегодня создана", – подчеркнул глава государства.

"Сплоченность и единство – тот ключевой фактор противостояния современным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, организованную преступность", – добавил белорусский президент.

Слова Путина злободневны

В своем выступлении Лукашенко назвал очень "правильными и злободневными" слова российского лидера Владимира Путина о том, что открытого конфликта США и РФ "никто бы не пережил".

Ранее Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что в случае войны России и США "этого бы никто не пережил", поскольку "современные системы вооружения становятся все более изощренными, более сложными (чем раньше – Sputnik)".

"Это очень правильно и очень злободневно", – сказал Лукашенко.

Что сказал Путин на саммите

Президент РФ также выступил на саммите в Астане и затронул в своем выступлении проблемы борьбы с терроризмом, вопросы региональной безопасности и общую ситуацию в мире.

По его словам, внутриполитическая ситуация в США не способствует урегулированию мировых проблем, в том числе ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы видим, что происходит в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, в Ираке, что происходит в Афганистане. Нужно сказать, что внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах не способствует тому, чтобы работа в международном формате выходила на такой конструктивный системный уровень", – сказал Путин, выступая на саммите ШОС в узком составе.

Путин также считает необходимым объединять усилия, координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



© REUTERS Alaa Al-Faqir Удар коалиции в Сирии: Россия потребует внеочередного заседания СБ ООН

"Что касается экономических аспектов, то, уверен, что нужно ориентироваться на сложение усилий, координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Цель – объединить потенциалы ЕврАзЭс, ШОС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, китайской инициативы "Один пояс – один путь", – сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что "тематика сопряжения интеграционных проектов в Евразии будет предметно обсуждаться на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также на конференции высокого уровня по вопросу торгово-экономического взаимодействия ШОС в Москве и на Форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в российском городе Уфа".

Еще одно предложение Путина было связано с возобновлением деятельности работы контактной группы ШОС – Афганистан.

Российский лидер заявил, что "США и НАТО вот уже 15 лет ведут операции против талибов, однако военная и внутриполитическая обстановка в стране продолжает деградировать".

"Это является, пожалуй, самым серьезным источником угроз для безопасности региона ШОС", – сказал Путин.

Он отметил, что США призывают своих союзников по НАТО, прежде всего европейцев, возобновить работу в Афганистане. "И, судя по всему, не все страны НАТО, в том числе европейцы, хотят втягиваться в эту работу, никто не хочет туда возвращаться в полноформатном режиме", – добавил российский президент.

Поздравления Индии и Пакистану

Лукашенко обратил внимание, что членами ШОС становятся Индия и Пакистан, и назвал это не только одним из главных итогов саммита, но и "мужественным и ответственным шагом" самой организации.

"Не будем скрывать, есть определенные проблемы в отношениях между этими прекрасными мощнейшими государствами. И то, что вы их сегодня приняли в состав ШОС, говорит о том, что вы просто ответственные люди. Этим самым вы взяли на себя решение и этих проблем. Уверен, что, будучи членами ШОС, и Индия, и Пакистан не просто приблизятся к решению неких небольших проблем, но они их решат", – сказал он.

Пользуясь случаем, Лукашенко поздравил с этим событием премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

Двусторонние встречи Лукашенко

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, в Астане белорусский лидер провел ряд двусторонних встреч.

В частности, Лукашенко продуктивно и предметно пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который пригласил президента посетить эту страну осенью.

Обстоятельный разговор на полях форума состоялся с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом в преддверие его визита в августе в Беларусь. Состоялись также встречи с руководителями России, КНР, Афганистана и Таджикистана.

Заинтересованность в визите Лукашенко для выработки новой повестки дня во взаимодействии двух стран выразил во время переговоров и министр иностранных дел Ирана.

Вечером в пятницу планируется участие белорусского президента в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", которая проводится в Астане с 10 июня по 10 сентября.