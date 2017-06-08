Суриков объяснил, что пугает РФ в белорусском безвизе

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков пояснил, с чем связаны действия РФ по введению дополнительных мер безопасности из-за вступления в силу в республике режима краткосрочного безвизового въезда для граждан 80 стран.

После введения в Беларуси с февраля 2017 года безвизового режима российская сторона заявила о необходимости минимизировать риск въезда в страну через Беларусь граждан из "черного списка". В РФ сначала создали погранзоны на белорусско-российской границе, а затем перевели белорусские рейсы в российских аэропортах в международные зоны, что вызывало дополнительные неудобства для граждан Беларуси и России.

"Это не недоверие к белорусским пограничникам, к белорусской стороне, а дополнительно возникшие опасения, которые мы должны купировать. Это главнейшая наша задача — подстраховаться", — сказал Суриков в пятницу на пресс-конференции в Минске.

Он отметил, что Украина недавно получила право безвизового въезда в Евросоюз. "Мы не знаем, сколько и каких граждан пересекают границу Украины, а она вошла в безвизовые отношения с Европой. Грузия тоже вошла. А мы знаем, что такое Панкисское ущелье, где в Грузии тренируются чеченские боевики", — заметил дипломат.

Говоря о проблеме переноса белорусских авиарейсов в международные терминалы российских аэропортов, Суриков отметил, что вскоре въезд для граждан Беларуси облегчат.

"Думаю, этот вопрос будет облегчен в дальнейшем, чтобы не было даже необходимости сканировать паспорт", — сказал посол.

Он добавил, что для белорусов, которые летают чартерами на работу в Западную Сибирь, прорабатывается вопрос въезда по уведомительному принципу. "Сейчас ведется диалог между двумя погранслужбами, как это сделать по уведомительному признаку. Предполагается, что список будет заранее передаваться российской погранслужбе, и люди по прибытии не будут проходить никаких процедур", — сказал он.