Завершился визит Лукашенко в Казахстан на саммит ШОС

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Официальный визит белорусского президента Беларуси Александра Лукашенко в Астану, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), завершился – борт №1 вылетел в Беларусь.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко приехал на выставку "Астана ЭКСПО" с сыном Николаем

Масштабный политический форум начался в столице Казахстана Астане 8 июня – на него собрались главы 12 государств – участников, а также наблюдателей ШОС, в том числе делегация Беларуси.

Как сообщает БелТА , визит Лукашенко в Астану завершился – президентский лайнер вылетел из Казахстана в республику.

В Астане белорусский лидер принял участие в торжественном открытии саммита, выступил с речью, а также провел ряд переговоров с руководителями государств – участников ШОС. Кроме того, Лукашенко с младшим сыном Николаем открыл выставку "Астана ЭКСПО-2017", где был представлен и белорусский стенд.