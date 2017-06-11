Станет ли Пуэрто-Рико 51 штатом Америки?

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Жители Пуэрто-Рико на референдуме проголосовали за будущее своей страны: из трех предложенных вариантов политического статуса острова они выбрали вхождение в состав США в качестве 51 штата.



© Sputnik Владимир Песня Мадуро хочет изменить конституцию Венесуэлы

За присоединение к США высказались более 480 тысяч человек — 97,2% голосовавших, 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и лишь 1,32% захотели сохранить действующий статус "неинкорпорированной организованной территории", ничего не меняя.

Однако в референдуме приняли участие всего 23% из 2,2 миллиона зарегистрированных избирателей Пуэрто-Рико. Возможно, потому что нынешний плебисцит на эту тему был пятым за пятьдесят лет. Основные оппозиционные партии бойкотировали событие.

Следующий шаг за Конгрессом, который должен закрепить результаты референдума. Напомним, что Минюст США не поддержал проведение голосования.

Американская история Пуэрто-Рико

Референдум совпал с 100-летним юбилеем, когда Америка предоставила пуэрториканцам гражданство США.

В настоящее время свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико является зависимой от США территорией и имеет статус "неинкорпорированной организованной территории".

Остров находится под управлением США, не являясь при этом их неотъемлемой частью: действие Конституции США ограничено (верховная власть принадлежит американскому конгрессу, но территория имеет собственную систему самоуправления), при этом пуэрториканцы имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах. Валютой является доллар США.

Долговые обязательства

Пуэрто-Рико имеет свою собственную конституцию, законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Но самое главное — свободно ассоциированное государство имеет экономические проблемы и долговые обязательства: государственный долг острова составляет 73 миллиарда долларов.

Островное государство, расположенное в Карибском бассейне оказалось фактически банкротом. Консультации по поводу реструктуризации задолженности пока не принесли результатов.



© REUTERS Alvin Baez Местные политические силы, выступающие против присоединения к США, бойкотировали референдум

Эксперты прогнозируют, что если власти не найдут защиту от кредиторов, правительственным служащим предстоит лишиться пенсий, проекты в сфере здравоохранения и развития инфраструктуры будут прекращены, а квалифицированные кадры будут покидать остров.

Губернаторские ожидания

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло уверен, что низкая явка на референдуме — не главный критерий в оценке результатов голосования.

"Обсуждаться должна не явка, а тот, кто победил и с каким перевесом", — заявил он.

Губернатор выразил надежду на то, что Вашингтон, ранее не одобривший голосование, прислушается к громким воскресным результатам и изменит свое решение. Он справедливо считает, "со стороны Вашингтона было бы крайне непоследовательно требовать демократии в других частях мира" и не отреагировать на то, что в Пуэрто-Рико "воспользовались правом на самоопределение".

В июле прошлого года Конгресс США принял законопроект по выводу Пуэрто-Рико из кризиса. Он не предполагает предоставления государству финансовых средств, однако является гарантией участия правительства США в урегулировании проблемы долга.

В этих целях была также создана специальная федеральная надзорная комиссия под названием Совет по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико, которой предстоит наблюдать за переговорами о реструктуризации задолженности островного государства. Недавно этот Совет утвердил 10-летний план по выводу страны из экономического кризиса.

В марте 2017-го финансовым управляющим островного государства Пуэрто-Рико была назначена экс-министр финансов Украины Наталия Яресько. Она занимала пост в украинском правительстве с декабря 2014 по апрель 2016 года. С ее именем связаны переговоры по реструктуризации украинского долга перед частными кредиторами. На посту исполнительного директора Совета по финансовому управлению и контролю ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико Яресько будет контролировать ход реформ по выводу страны из экономического кризиса.