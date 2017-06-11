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Беларусь ценит дружбу и партнерство с Россией
12.06.2017 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу — президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным праздником — Днем России, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Лукашенко отметил, что этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит ее настоящее, уверенно смотрит в будущее.
"Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России, обеспечение ее стабильного социально-экономического роста и укрепление позиций на международной арене получает широкую поддержку россиян", — отметил глава государства.
"В Беларуси высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты в интересах наших народов", — подчеркнул белорусский лидер.
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Лукашенко поздравил президента РФ с Днем России и отметил, что политика российского руководства получает широкую поддержку граждан страны.
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