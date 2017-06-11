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Законопроекты о перевозках, ВИЧ и другие рассмотрят в Овальном зале

12.06.2017 14:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн — Sputnik. В повестку очередного заседания с сессии нижней палаты белорусского парламента включено 14 вопросов, сообщили в пресс-службе.

13 июня состоится очередное заседание второй сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.

"В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы по вопросам защиты государственных секретов", "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О кредитных историях", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Палаты представителей.

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты "О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека", изменения и дополнения в законы "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" и "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РБ".

Кроме того, перечнем вопросов предусмотрена ратификация восьми международных договоров.

 
Теги: Минск
 
 
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Помимо перечня внутриреспубликанских вопросов предусмотрена ратификация восьми международных договоров.

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