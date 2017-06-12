Лукашенко приветствовал участников совещания сторон Конвенции Эспо

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Совещания сторон Конвенции Эспо, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Совещание сторон Конвенции Эспо пройдет 13-16 июня в Минске. В мероприятиях примут участие около 200 представителей из 45 государств — членов Конвенции Эспо. В ходе встречи планируется рассмотреть 15 вопросов, в том числе и вопрос по Белорусской атомной станции, сообщили ранее в Минприроды.

"Выбор нашей страны для проведения столь представительного собрания является признанием значительного вклада Республики Беларусь в защиту окружающей среды", — говорится в приветствии президента, которое цитирует пресс-служба.

Лукашенко отметил, что в современных условиях повышение уровня экологической безопасности является одной из самых актуальных и глобальных задач. Очевидно, что решить ее можно только совместными скоординированными усилиями всего международного сообщества. Важная роль, по мнению президента, здесь принадлежит ООН.

Лукашенко выразил уверенность, что Совещание сторон Конвенции Эспо даст положительный эффект в продвижении целей устойчивого развития, охраны природы и обеспечении благоприятных условий для нынешнего и будущих поколений жителей планеты.

Как ранее сообщалось, Беларусь и Литва ведут спор относительно безопасности сооружаемой в Гродненской области БелАЭС. Вильнюс считает, что белорусская сторона нарушает Конвенцию Эспо этим проектом. Ранее Комитет Конвенции заслушал и утвердил подготовленный белорусской стороной отчет об оценке воздействия проекта на окружающую среду (отчет об ОВОС), после чего Литва выступила с возражениями. Комитет рекомендовал белорусской и литовской стороне провести дополнительные консультации и предложил отложить рассмотрение вопроса до одного из ближайших Совещаний сторон Конвенции.

Ранее первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина сообщила, что на сессии Конвенции Эспо в Минске обсудят строительство БелАЭС и разногласия с Литвой по этому поводу. Она отметила, что стороны пока ведут переписку, переговорный процесс находится в спокойном состоянии. Поэтому в Минске не рассчитывают на "неожиданные или неприятные сюрпризы" на этом совещании.