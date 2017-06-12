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Дело «Белого легиона» может не дойти до суда
13.06.2017 11:18 — Новости Политики | БДГ
Дело «Белого легиона», также известное как «Дело патриотов», по которому в марте было задержано около 30 человек и половина из которых продолжает находиться в заключении, может даже не дойти до суда.
«Преждевременно говорить, дойдет ли дело до суда», — заявил 13 июня председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Палаты представителей Беларуси, передает
"Следствие объективно разбирается с теми проблемами, которые есть. Были предъявлены серьезные обвинения, но, если нет доказательств или кто-то невиновен, прекращено (дело – ред.)", - сказал он, сообщает
Напомним, что сразу несколько активистов оппозиционной организации «Малады фронт», которые также были задержаны по делу «Белого легиона»,
Также 2 июня КГБ также
Число оставшихся под стражей фигурантов скандального дела
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Дело «Белого легиона», также известное как «Дело патриотов», по которому в марте было задержано около 30 человек и половина из которых продолжает находиться в...
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