Дело «Белого легиона» может не дойти до суда

Дело «Белого легиона», также известное как «Дело патриотов», по которому в марте было задержано около 30 человек и половина из которых продолжает находиться в заключении, может даже не дойти до суда.

«Преждевременно говорить, дойдет ли дело до суда», — заявил 13 июня председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Палаты представителей Беларуси, передает «Наша Ніва» .

"Следствие объективно разбирается с теми проблемами, которые есть. Были предъявлены серьезные обвинения, но, если нет доказательств или кто-то невиновен, прекращено (дело – ред.)", - сказал он, сообщает БелТА .

Напомним, что сразу несколько активистов оппозиционной организации «Малады фронт», которые также были задержаны по делу «Белого легиона», получили из Комитета госбезопасности уведомления о прекращении уголовного преследования по уголовному делу о якобы подготовке массовых беспорядков (ч. 3 ст. 293 УК). Дела прекращены 2 июня «за отсутствием в деянии состава преступления».

Также 2 июня КГБ также отпустил под подписку о невыезде еще двух фигурантов «Дела патриотов»: соратника политика Николая Статкевича, которого обвинили в якобы перевозке «коктейлей Молотова» перед Днем Воли, Сергея Кунцевича, а также Андрея Белявского.