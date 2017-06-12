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Дело «Белого легиона» может не дойти до суда

13.06.2017 11:18 — Новости Политики | БДГ  
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Дело «Белого легиона», также известное как «Дело патриотов», по которому в марте было задержано около 30 человек и половина из которых продолжает находиться в заключении, может даже не дойти до суда.

«Преждевременно говорить, дойдет ли дело до суда», — заявил 13 июня председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Палаты представителей Беларуси, передает «Наша Ніва».

"Следствие объективно разбирается с теми проблемами, которые есть. Были предъявлены серьезные обвинения, но, если нет доказательств или кто-то невиновен, прекращено (дело – ред.)", - сказал он, сообщает БелТА.

Напомним, что сразу несколько активистов оппозиционной организации «Малады фронт», которые также были задержаны по делу «Белого легиона», получили из Комитета госбезопасности уведомления о прекращении уголовного преследования по уголовному делу о якобы подготовке массовых беспорядков (ч. 3 ст. 293 УК). Дела прекращены 2 июня «за отсутствием в деянии состава преступления».

Также 2 июня КГБ также отпустил под подписку о невыезде еще двух фигурантов «Дела патриотов»: соратника политика Николая Статкевича, которого обвинили в якобы перевозке «коктейлей Молотова» перед Днем Воли, Сергея Кунцевича, а также Андрея Белявского

Число оставшихся под стражей фигурантов скандального дела составляет 14 человек. Им предъявлены обвинения в подготовке массовых беспорядков и создании вооруженного формирования. Эксперты не исключают, что власти делом «Белого легиона» пытались запугать население, чтобы сбить волну социальных протестов, которая прокаталась по Беларуси в феврале-марте.

 
 
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Дело «Белого легиона», также известное как «Дело патриотов», по которому в марте было задержано около 30 человек и половина из которых продолжает находиться в...

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