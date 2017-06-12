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«Запад-2017» пройдут масштабно, несмотря на обострение обстановки
13.06.2017 14:55 — Новости Политики | БДГ
Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ все больше обостряется.
Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главами оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, передает
Белорусская и российская армии сконцентрированы на ответственности за западное направление, уже готов четкий план действий в разных ситуациях, сегодня армию обучают защищать свое государство, сказал президент.
Лукашенко заявил также, что учения будут открытыми, на них будут приглашены все министры обороны. Учения должны пройти эффективно, чтобы белорусские и российские военные почувствовали, какие обязательства на них возложены, и что они защищают.
Президент отметил, что странами - членами ОДКБ в состав КСОР выделены наиболее боеготовые подразделения национальных вооруженных сил. «Если мы будем видеть эффективность в действиях КСОР и потребность, мы готовы добавить наши части и соединения, направив дополнительно в состав этих совместных сил», – подчеркнул глава государства.
Напомним, что министр обороны США
Отметим, что президент Литвы Даля Грибаускайте
Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников в комментарии БДГ
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Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ все больше обостряется.
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