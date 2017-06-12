«Запад-2017» пройдут масштабно, несмотря на обострение обстановки

Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ все больше обостряется.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главами оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, передает БЕЛТА . Однако, отметил он, несмотря ни на какое давление, Беларусь и Россия проведут совместные учения «Запад-2017» «масштабно и серьезно».

Белорусская и российская армии сконцентрированы на ответственности за западное направление, уже готов четкий план действий в разных ситуациях, сегодня армию обучают защищать свое государство, сказал президент.

Лукашенко заявил также, что учения будут открытыми, на них будут приглашены все министры обороны. Учения должны пройти эффективно, чтобы белорусские и российские военные почувствовали, какие обязательства на них возложены, и что они защищают.

Президент отметил, что странами - членами ОДКБ в состав КСОР выделены наиболее боеготовые подразделения национальных вооруженных сил. «Если мы будем видеть эффективность в действиях КСОР и потребность, мы готовы добавить наши части и соединения, направив дополнительно в состав этих совместных сил», – подчеркнул глава государства.

Напомним, что министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил , что одновременно с проведением Беларусью и Россией совместных военных учений «Запад-2017» НАТО также организует свои маневры.

Отметим, что президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Как отметила президент Литвы в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. Также и в Эстонии опасаются белорусско-российских учений и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.