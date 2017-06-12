Беларусь рассчитывает поставить точку в споре с Литвой по БелАЭС

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Белорусская сторона рассчитывает, что на совещании сторон Конвенции Эспо в Минске будет принято окончательное решение по вопросу строительства АЭС, которое позволит завершить спор с Литвой.

"Мы ждем, что будет поставлена точка в этом многолетнем споре, и мы сможем нормально, спокойно работать", — заявил журналистам перед открытием совещания вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. Так он ответил на вопрос о том, чего ждет белорусская сторона от этого совещания.

Вице-премьер назвал существующие претензии к безопасности БелАЭС "больше политикой" и заметил, что в Минске считают их надуманными. Ни этом он обратил внимание, что подготовленный Беларусью отчет об оценке воздействия станции на окружающую среду (отчет об ОВОС) был направлен для ознакомления всем заинтересованным странам, в том числе и Литве, перед тем, как Беларусь представила его Комитету Конвенции Эспо.

По его словам, основные претензии были к выбору площадки для строительства станции. В данной связи Семашко напомнил, что эксперты МАГАТЭ сочли выбор площадки правильным и подтвердили безопасность станции. Тем не менее, спор вокруг БелАЭС не утихает.

"Мы очень рассчитываем поставить точку в этом вопросе", — подчеркнул вице-премьер.