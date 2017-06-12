ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молдавские депутаты хотят запретить российское ТВ

13.06.2017 17:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Демократическая партия Молдовы зарегистрировала во вторник в парламенте республики законопроект по "борьбе с иностранной пропагандой", согласно которому в стране хотят запретить российские телеканалы и передачи, сообщает Sputnik Молдова.

Молдавские депутаты хотят запретить российское ТВ
© Sputnik Мирослав Ротарь
Лукашенко рассказал, чем молдаване похожи на белорусов
 

Законопроект должны утвердить депутаты, после чего он должен быть утвержден исполнительной властью. В случае одобрения документа жители Молдовы могут остаться без многих не только российских, но и СМИ других стран.

Зачем запрещать российское ТВ

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду во вторник заявил о том, что планируется исключить из эфира "новости и политико-аналитические передачи России и других стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

"Речь об информационной безопасности государства и защите информационного пространства от пропаганды", – так объяснил инициативу по запрету СМИ глава Демпартии Владимир Плахотнюк.

Инициатива о запрете российских телеканалов ранее уже звучала в стране – через некоторое время после высылки из Молдовы дипломатов из РФ, которые якобы "вербовали" жителей республики. В Москве данные обвинения категорически отвергли и назвали их глупостью.

Президент Додон против

"Очередная провокация Демпартии и контролируемого ею парламентского большинства в адрес нашего стратегического партнера – Российской Федерации", – заявил президент Молдовы, комментируя законопроект.

Глава республики подчеркнул, что не утвердит в последующем этот законопроект. Подобные шаги, уверен Додон, предпринимаются в попытке поссорить Москву и Кишинев.

"Не пройдет. Мы понимаем, что подобные действия не исходят исключительно изнутри страны. Уверен, в их основании лежат четкие указания со стороны западных кураторов. Кстати, в самом Брюсселе, как и на территории практически всех стран ЕС, цензура средств массовой информации практически отсутствует. Зато в странах, над которыми установлено внешнее кураторство, такого рода действия не только приветствуются, но и навязываются", – отметил Додон.

Готов доказать президент Молдовы и то, что его позицию в этом вопросе поддержат большинство жителей страны.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент страны Игорь Додон раскритиковал инициативу парламентариев и пообещал заблокировать ее продвижение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь рассчитывает поставить точку в споре с Литвой по БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика