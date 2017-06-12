Молдавские депутаты хотят запретить российское ТВ

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Демократическая партия Молдовы зарегистрировала во вторник в парламенте республики законопроект по "борьбе с иностранной пропагандой", согласно которому в стране хотят запретить российские телеканалы и передачи, сообщает Sputnik Молдова .



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Законопроект должны утвердить депутаты, после чего он должен быть утвержден исполнительной властью. В случае одобрения документа жители Молдовы могут остаться без многих не только российских, но и СМИ других стран.

Зачем запрещать российское ТВ

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду во вторник заявил о том, что планируется исключить из эфира "новости и политико-аналитические передачи России и других стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

"Речь об информационной безопасности государства и защите информационного пространства от пропаганды", – так объяснил инициативу по запрету СМИ глава Демпартии Владимир Плахотнюк.

Инициатива о запрете российских телеканалов ранее уже звучала в стране – через некоторое время после высылки из Молдовы дипломатов из РФ, которые якобы "вербовали" жителей республики. В Москве данные обвинения категорически отвергли и назвали их глупостью.

Президент Додон против

"Очередная провокация Демпартии и контролируемого ею парламентского большинства в адрес нашего стратегического партнера – Российской Федерации", – заявил президент Молдовы, комментируя законопроект.

Глава республики подчеркнул, что не утвердит в последующем этот законопроект. Подобные шаги, уверен Додон, предпринимаются в попытке поссорить Москву и Кишинев.

"Не пройдет. Мы понимаем, что подобные действия не исходят исключительно изнутри страны. Уверен, в их основании лежат четкие указания со стороны западных кураторов. Кстати, в самом Брюсселе, как и на территории практически всех стран ЕС, цензура средств массовой информации практически отсутствует. Зато в странах, над которыми установлено внешнее кураторство, такого рода действия не только приветствуются, но и навязываются", – отметил Додон.

Готов доказать президент Молдовы и то, что его позицию в этом вопросе поддержат большинство жителей страны.