Трамп продлил санкции против Беларуси

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп продлил во вторник 13 июня на год санкции в отношении некоторых представителей властей Беларуси, говорится в релизе Белого дома.



© Sputnik Игорь Михалев США продлили приостановку санкций в отношении ряда предприятий РБ

Санкции были введены в 2006 году президентом Джорджем Бушем-младшим после проведения очередных президентских выборов в республике, когда победу с 83% голосов одержал нынешний глава государства Александр Лукашенко. В так называемом "черном списке" США находятся кроме главы государства находятся его старший сын Виктор Лукашенко, глава Центризбиркома Лидия Ермошина, управляющий делами президента Виктор Шейман, бывший заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич и другие лица, полный список белорусские чиновников, попавших под санкции в США, Белый дом не раскрывает.

"Режим чрезвычайного положения в отношении действий определенных членов правительства Беларуси и иных лиц, подрывающих демократические процессы и институты в этой стране, должен продолжиться", – говорится в послании Трампа Конгрессу США.

Там также отмечается, что действия и проводимая политика отдельных членов правительства республики и других лиц продолжают создавать угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Именно поэтому, по мнению Трампа, санкции должны быть продлены на год, начиная с 16 июня.

США ввели санкции в отношении белорусских предприятий, а также ряда госчиновников и президента Лукашенко в 2006 году. Год спустя были введены ограничительные меры в отношении концерна "Белнефтехим". В октябре 2015 года санкции в отношении нефтяного концерна и восьми связанных с ним предприятий были приостановлены.