США продлили санкции в отношении Лукашенко и его чиновников

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп продлил 13 июня на один год санкции в отношении белорусских чиновников.

Как заявил он в письме Конгрессу США , санкции продлены в отношении «определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры» и причастных к нарушениям прав человека, политическим репрессиям, коррупции.

"За введение санкций в отношении страны, а также за международную изоляцию полностью ответственны репрессивные органы белорусской власти - МВД и КГБ. Их действия за последние полгода: брутальные аресты мирных демонстрантов, "Дело патриотов", нарушение права на свободу слова - совершенно дискредитировали Беларусь на международном уровне. Все усилия МИД улучшить имидж страны были напрасны", - заявил сопредседатель оргкомитета Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский, сообщили в БХД .

По его словам, хотя санкции и введены в отношении власти, но фактически действуют в отношении всей страны. «Международный политический имидж напрямую связан с возможностью экономического сотрудничества, инвестиций. Кто станет сотрудничать со страной, руководство которой находится в черном списке? За каждый взмах милицейской дубинки Беларусь платит слишком дорогую цену», - подчеркнул он.

Напомним, что 16 июня 2006 года президент США Джордж Буш поручил заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и девяти высокопоставленных белорусских чиновников, мотивировав это нарушением прав человека в Беларуси. Он также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки.