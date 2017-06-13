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США продлили санкции в отношении Лукашенко и его чиновников

14.06.2017 10:30 — Новости Политики | БДГ  
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Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп продлил 13 июня на один год санкции в отношении белорусских чиновников.

Как заявил он в письме Конгрессу США, санкции продлены в отношении «определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры» и причастных к нарушениям прав человека, политическим репрессиям, коррупции.

"За введение санкций в отношении страны, а также за международную изоляцию полностью ответственны репрессивные органы белорусской власти - МВД и КГБ. Их действия за последние полгода: брутальные аресты мирных демонстрантов, "Дело патриотов", нарушение права на свободу слова - совершенно дискредитировали Беларусь на международном уровне. Все усилия МИД улучшить имидж страны были напрасны", - заявил сопредседатель оргкомитета Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский, сообщили в БХД.

По его словам, хотя санкции и введены в отношении власти, но фактически действуют в отношении всей страны. «Международный политический имидж напрямую связан с возможностью экономического сотрудничества, инвестиций. Кто станет сотрудничать со страной, руководство которой находится в черном списке? За каждый взмах милицейской дубинки Беларусь платит слишком дорогую цену», - подчеркнул он.

Напомним, что 16 июня 2006 года президент США Джордж Буш поручил заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и девяти высокопоставленных белорусских чиновников, мотивировав это нарушением прав человека в Беларуси. Он также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки.

В 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна «Белнефтехим» и восьми связанных с ним компаний нефтехимической отрасли: ОАО «Белшина», ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно Азот», «Белорусский нефтяной торговый дом», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», Belneftekhim USA Inc. Однако в октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении девяти белорусских предприятий в связи с некоторым прогрессом в сфере демократии и прав человека, а также с целью поддержки независимости и суверенитета Беларуси. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп продлил 13 июня на один год санкции в отношении белорусских чиновников.

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