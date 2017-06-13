ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский МИД ответил Трампу о продлении санкций

14.06.2017 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 июн — Sputnik. МИД Беларуси сожалеет, что новая администрация США, принявшая решение о продлении санкций против Беларуси, сохраняет устаревшие и необъективные стереотипы в отношении республики.

Белорусский МИД ответил Трампу о продлении санкций
© REUTERS YURI GRIPAS
Трамп продлил санкции против Беларуси

Президент США Дональд Трамп продлил во вторник 13 июня на год санкции в отношении некоторых представителей властей Беларуси, говорится в релизе Белого дома.

"Данный шаг американской стороны повторяет аналогичные решения прежних лет. Сожалеем, что в политике новой администрации США сохраняются устаревшие и совершенно необъективные стереотипы в отношении Беларуси", — заявила заместитель начальника управления информации — начальник отдела пресс-службы МИД Мария Ваньшина.

По ее словам, для Беларуси абсолютно неприемлемым является утверждение американской стороны о том, что республика, делающая все возможное для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для США какую бы то ни было угрозу.

"Вероятно, требуется больше времени для того, чтобы преодолеть определенную инерцию, которая все еще присутствует в наших отношениях", — добавила она.

В МИД Беларуси подчеркнули, что Минск нацелен на продолжение начатого конструктивного диалога с США и последовательно выступает за взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, развитие которого, уверена белорусская сторона, будет способствовать позитивным изменениям во внешнеполитических подходах Вашингтона.

Как ранее сообщал Sputnik, санкции США в отношении Беларуси были введены в 2006 году президентом Джорджем Бушем-младшим после проведения очередных президентских выборов в республике.Тогда в "черный список" США попали 10 высоких должностных лиц, включая президента Беларуси Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора. В 2007 году США расширили санкционный список, введя ограничительные меры в отношении концерна "Белнефтехим" и его предприятий. В октябре 2015 года санкции в отношении нефтяного концерна и восьми связанных с ним предприятий были приостановлены.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске сожалеют, что новая администрация США сохраняет устаревшие стереотипы в отношении Беларуси, и считают, что для их преодоления нужно больше времени.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
США продлили санкции в отношении Лукашенко и его чиновников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика