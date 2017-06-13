Белорусский МИД ответил Трампу о продлении санкций

МИНСК, 14 июн — Sputnik. МИД Беларуси сожалеет, что новая администрация США, принявшая решение о продлении санкций против Беларуси, сохраняет устаревшие и необъективные стереотипы в отношении республики.



© REUTERS YURI GRIPAS Трамп продлил санкции против Беларуси

Президент США Дональд Трамп продлил во вторник 13 июня на год санкции в отношении некоторых представителей властей Беларуси, говорится в релизе Белого дома.

"Данный шаг американской стороны повторяет аналогичные решения прежних лет. Сожалеем, что в политике новой администрации США сохраняются устаревшие и совершенно необъективные стереотипы в отношении Беларуси", — заявила заместитель начальника управления информации — начальник отдела пресс-службы МИД Мария Ваньшина.

По ее словам, для Беларуси абсолютно неприемлемым является утверждение американской стороны о том, что республика, делающая все возможное для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для США какую бы то ни было угрозу.

"Вероятно, требуется больше времени для того, чтобы преодолеть определенную инерцию, которая все еще присутствует в наших отношениях", — добавила она.

В МИД Беларуси подчеркнули, что Минск нацелен на продолжение начатого конструктивного диалога с США и последовательно выступает за взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, развитие которого, уверена белорусская сторона, будет способствовать позитивным изменениям во внешнеполитических подходах Вашингтона.

Как ранее сообщал Sputnik, санкции США в отношении Беларуси были введены в 2006 году президентом Джорджем Бушем-младшим после проведения очередных президентских выборов в республике.Тогда в "черный список" США попали 10 высоких должностных лиц, включая президента Беларуси Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора. В 2007 году США расширили санкционный список, введя ограничительные меры в отношении концерна "Белнефтехим" и его предприятий. В октябре 2015 года санкции в отношении нефтяного концерна и восьми связанных с ним предприятий были приостановлены.