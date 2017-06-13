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МИД Беларуси: США считают нас угрозой своей безопасности

14.06.2017 18:17 — Новости Политики | БДГ  
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Минск выражает сожаления по поводу решения США продлить санкции в отношении белорусских чиновников.

Об этом заявили в МИД Беларуси, отметив, что новая администрация США сохраняет «устаревшие и совершенно необъективные стереотипы в отношении Беларуси».

В министерстве отметили, что Соединенные Штаты повторяют аналогичные шаги, которые предпринимались в прежние годы.

Утверждение американской стороны для Беларуси представляются неприемлемыми, так как Беларусь сегодня делает «все возможное для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для США какую бы то ни было угрозу».

«Мы нацелены на продолжение начатого конструктивного диалога с США и последовательно выступаем за взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, развитие которого, мы уверены, будет способствовать позитивным изменениям во внешнеполитических подходах Вашингтона»,  – отмечают в МИД Беларуси.

Напомним, 13 июня президент США Дональд Трамп продлил на год введенные в 2006 году санкции против официального Минска. Как заявил он в письме Конгрессу США, санкции продлены в отношении «определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры» и причастных к нарушениям прав человека, политическим репрессиям, коррупции.

Санкции были введены 16 июня 2006 года президент США Джорджем Бушем, который поручил заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и девяти высокопоставленных белорусских чиновников, мотивировав это нарушением прав человека в Беларуси. Он также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск выражает сожаления по поводу решения США продлить санкции в отношении белорусских чиновников.

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