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МИД Беларуси: США считают нас угрозой своей безопасности
14.06.2017 18:17 — Новости Политики | БДГ
Минск выражает сожаления по поводу решения США продлить санкции в отношении белорусских чиновников.
Об этом заявили в МИД Беларуси, отметив, что новая администрация США сохраняет «устаревшие и совершенно необъективные стереотипы в отношении Беларуси».
В министерстве отметили, что Соединенные Штаты повторяют аналогичные шаги, которые предпринимались в прежние годы.
Утверждение американской стороны для Беларуси представляются неприемлемыми, так как Беларусь сегодня делает «все возможное для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для США какую бы то ни было угрозу».
«Мы нацелены на продолжение начатого конструктивного диалога с США и последовательно выступаем за взаимовыгодное двустороннее сотрудничество, развитие которого, мы уверены, будет способствовать позитивным изменениям во внешнеполитических подходах Вашингтона», – отмечают в МИД Беларуси.
Напомним, 13 июня президент США Дональд Трамп
Санкции были введены 16 июня 2006 года президент США Джорджем Бушем, который
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Минск выражает сожаления по поводу решения США продлить санкции в отношении белорусских чиновников.
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