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Оливер Стоун рассказал об интервью с президентом РФ Путиным

14.06.2017 18:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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По словам режиссера, Путин в ходе беседы рассказал о том, как меняются отношения России и США, а также высказал свои мысли о ситуации в мире.

"Он красноречиво говорил про НАТО, про отказ США от договора по ПРО, поддержку Соединенными Штатами терроризма на Кавказе и в Сирии, по Украине обозначил свою позицию", — рассказал Стоун в интервью агентству.

Оливер Стоун рассказал об интервью с президентом РФ Путиным
Associated Press
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Путин, по его мнению, является сильным лидером, который сумел организовать страну после ухода Ельцина.

"Я чувствую его как человека, который гордится своей страной и работает в направлении ее национальных интересов", — подчеркнул режиссер.

Он сказал, что видит некую связь Путина с администрацией 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта, первого американского лидера, который избирался четырежды. "И если господин Путин будет выдвигаться в 2018 году, это будет четвертый срок и это будет довольно значимо", — отметил режиссер.

Четырехсерийный фильм Стоуна о Путине выходит на американском телеканале Showtime с 12 по 15 июня, в России он будет транслироваться с 19 по 22 июня на Первом канале.

 
 
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Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о своем интервью с президентом России Владимиром Путиным корреспонденту РИА Новости. Смотрите на видео, какие...

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