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Утверждена повестка сессии Парламентского собрания Беларуси и России

14.06.2017 21:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России в среду утвердил повестку очередной сессии, которая состоится 15 июня.

Утверждена повестка сессии Парламентского собрания Беларуси и России
© Sputnik Кирилл Каллиников
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Председатель Совета, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сегодня прибыл с официальным визитом в Минск.

"Вопросов если нет, утверждаем повестку", — сказал Володин в ходе заседания Совета.

Согласно утвержденной повестке, на сессии будут рассмотрены вопросы реализации приоритетных направлений Союзного государства, в частности, сближения белорусского и российского законодательства по вопросам обеспечения равных прав граждан двух стран, а также повышения эффективности реализации программ СГ.

 
Теги: Минск
 
 
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Парламентарии рассмотрят ряд вопросов, включая уравнивания прав граждан двух государств и повышение эффективности союзных программ.

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