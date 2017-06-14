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Утверждена повестка сессии Парламентского собрания Беларуси и России
14.06.2017 21:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн — Sputnik. Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России в среду утвердил повестку очередной сессии, которая состоится 15 июня.
© Sputnik Кирилл Каллиников
Председатель Совета, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сегодня прибыл с официальным визитом в Минск.
"Вопросов если нет, утверждаем повестку", — сказал Володин в ходе заседания Совета.
Согласно утвержденной повестке, на сессии будут рассмотрены вопросы реализации приоритетных направлений Союзного государства, в частности, сближения белорусского и российского законодательства по вопросам обеспечения равных прав граждан двух стран, а также повышения эффективности реализации программ СГ.
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Парламентарии рассмотрят ряд вопросов, включая уравнивания прав граждан двух государств и повышение эффективности союзных программ.
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