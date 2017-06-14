Утверждена повестка сессии Парламентского собрания Беларуси и России

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России в среду утвердил повестку очередной сессии, которая состоится 15 июня.



© Sputnik Кирилл Каллиников Российские депутаты вступились за белорусских водителей

Председатель Совета, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сегодня прибыл с официальным визитом в Минск.

"Вопросов если нет, утверждаем повестку", — сказал Володин в ходе заседания Совета.

Согласно утвержденной повестке, на сессии будут рассмотрены вопросы реализации приоритетных направлений Союзного государства, в частности, сближения белорусского и российского законодательства по вопросам обеспечения равных прав граждан двух стран, а также повышения эффективности реализации программ СГ.