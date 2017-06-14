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Соотечественники ближнего зарубежья встретятся в Минске

15.06.2017 08:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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В посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь в четверг состоится Региональная конференция соотечественников стран ближнего зарубежья.

Соотечественники ближнего зарубежья встретятся в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутаты Беларуси и России встретятся в декабре в Брянске

В мероприятии примут участие руководители координационных советов общественных организаций соотечественников из стран СНГ, представители российских федеральных органов исполнительной власти и посольства, рассказали Sputnik в российской дипмиссии.

Как ожидается, участники конференции обсудят актуальные вопросы движения соотечественников ближнего зарубежья и поделятся опытом консолидации организаций соотечественников.

 
 
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Конференцию откроет Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков.

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Депутаты Беларуси и России встретятся в декабре в Брянске
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