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Соотечественники ближнего зарубежья встретятся в Минске
15.06.2017 08:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
В посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь в четверг состоится Региональная конференция соотечественников стран ближнего зарубежья.
© Sputnik / Виктор Толочко
В мероприятии примут участие руководители координационных советов общественных организаций соотечественников из стран СНГ, представители российских федеральных органов исполнительной власти и посольства, рассказали Sputnik в российской дипмиссии.
Как ожидается, участники конференции обсудят актуальные вопросы движения соотечественников ближнего зарубежья и поделятся опытом консолидации организаций соотечественников.
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Конференцию откроет Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков.
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